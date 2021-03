Moderna testira različico cepiva proti južnoafriškemu sevu

Moderna med 60 cepljenimi udeleženci preizkuša tri različice. Ena izmed teh predvideva manjšo dozo cepiva, odobritev katere bi potrebovala zeleno luč za izredno uporabo s strani Zvezne administracije za hrano, v primeru, da bi se odmerek izkazal za učinkovitega. Iz podjetja so sporočili, da nameravajo preučiti tudi kombinacijo prvotnega cepiva in modificiranega cepiva v enem samem odmerku. Pri tretji različici pa so uporabili večji, 50-mikrogramski odmerek.

V nedavno objavljeni študiji Moderne je bilo ugotovljeno, da so pri uporabi obstoječega cepiva zaznali šestkratno zmanjšanje števila protiteles proti južnoafriški različici.

"Zaradi previdnosti Moderna sledi klinični razvojni strategiji proti novonastalim različicam," piše v izjavi podjetja, objavljeni v sredo. Medtem bo ameriški inštitut za nacionalno zdravje izvedel preizkusno preverjanje modificiranih cepiv proti novim sevom virusa, tako pri necepljenih kot pri cepljenih posameznikih. V podjetju so še povedali, da bodo na Nacionalnem inštitutu za alergijo in nalezljive bolezni to študijo začeli, ko bo FDA dala zeleno luč.