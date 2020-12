Cepivo na voljo starejšim od 16 let, tudi za bolnike s kroničnimi vnetnimi boleznimi

Po najnovejših informacijah bo Evropska agencija za zdravila 29.12. dala pozitivno mnenje za sproščanje cepiva Pfizerja in BioNtecha v Evropski uniji. Enako mnenje je pričakovati pri cepivu Moderne in Astrazenece.

Po besedah Štruklja podatki, ki so na voljo kažejo, da je Pfizerjevo cepivo stabilno, zato ne pričakuje večjih logističnih problemov. Skladiščiti ga je sicer treba pri minus 70 stopinjah, za kar bo poskrbel proizvajalec. Cepivo je sicer stabilno do pet dni na dve do osem stopinj Celzija, dve uri pa na sobni temperaturi. Cepivo Moderne je stabilno šest mesecev pri minus 20 stopinjah ali 30 dni pri dveh do osmih stopinjah.

Prvo cepivo, ki bo na voljo v Sloveniji, bo najverjetneje cepivo Pfizerja. Pred uporabo se ga razredči z fiziološko raztopino, sestava cepiva pa bo na voljo javnosti takoj, ko bo cepivo prejelo pozitivno mnenje regulatorjev.