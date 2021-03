'Cepivo ne vsebuje nobenih celic abortiranih fetusov in je varno'

"Gre za vektorsko cepivo, ki vsebuje adenovirus, ki je onesposobljen za razmnoževanje, vsebuje pa DNK z kodiranim proteinom S iz koronavirusa, proti kateremu naj bi telo proizvedlo protitelesa. Navodilo iz Vatikana o moralnosti nekaterih cepiv pravi tudi, da, če je to cepivo najbolj dosegljivo, je tudi dopustno, da se z njim cepimo." Kot pravi Arnež, v glavnem etičnih zadržkov torej ni. Nadalje je pojasnil, da gre za vzorec iz splavljenega zarodka, ki je bil odvzet leta 1973 na Nizozemskem. "Če sta druga dva cepiva na voljo, bi preferenčno vzeli tista dva, če pa ne nista, potem pa v cepivu AstraZenece ne vidim nobenega problema,"je bil jasen Arnež.

Dr. Roman Jerala pa je dejal, da ključno, da se v čimvečjem številu čimprej cepimo. "Pri nekaterih se očitno pojavlja skrb zaradi te celične linije. Sam osebno menim, da ni nobene skrbi, zato, ker to cepivo ne vsebuje teh celic. Gre za vzorec, ki je bil odvzet pred 50 leti. Te celice so se potem razmnoževale naprej v laboratorijih in se uporabljajo za številne biotehnološke produkte in zdravila. Zato tukaj ne vidim nobene moralne spornosti."

Arnež je medtem poudaril, da nekateri sejejo zmedo in dvom glede cepiv, kar pa ni prav. "Zaradi enega daljnjega aborutsa, še ne pomeni, da tisti, ki se cepimo s tem cepivom, podpiramo abortus. Cepivo samo ne vsebuje nobenih celic abortiranih fetusov in je tudi varno. Naša moralna dolžnost je, da se damo cepiti, ker s tem zavarujemo sebe in druge," je ponovil.

Jerala, ki je stališče dr. Arneža označil za popolnoma razumno, je dejal, da vsakršni pozivi k necepljenju povzročijo nekaj škode. "Spomnimo se tudi tiste zmede pred meseci o možnosti vpliva cepiva na neplodnost, ki se je izkazala za popolnoma napačno. To pa je vseeno zasejalo seme dvoma v cepiva."