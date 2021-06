Cepivo Novavaxa v največji študiji do zdaj okoli 90-odstotno učinkovito

Medtem ko je več kot polovica Američanov že prejela vsaj en odmerek cepiva, je v državah v razvoju cepljenih le en odstotek prebivalstva, kažejo podatki Our World in Data .

Pomoč je sicer še precej oddaljena. Podjetje namreč predvideva, da bo vlogo za odobritev cepiva v ZDA in Evropi vložil konec septembra, nato pa bo mesečno proizvedel do 100 milijonov odmerkov. "Večina prvih odmerkov bo šla v revnejše države, to je bil naš cilj že vse od začetka," je dejal izvršni direktor Novavaxa Stanley Erck za AP .

V študijo Novavaxa je bilo vključenih 30.000 ljudi, starejših od 18 let. Potekala je v ZDA in Mehiki. Dve tretjini prostovoljcev je prejelo dve dozi cepiva v razmaku treh tednov, preostali pa so prejeli placebo. Zabeležili so 77 okužb z novim koronavirusom, od tega 14 v skupini, ki je prejela cepivo. Nihče od okuženih v skupini, ki je prejela cepivo, ni zbolel za hujšim potekom covida-19. Cepivo se je tako izkazalo za okoli 90-odstotno učinkovito, prvi podatki pa kažejo, da je cepivo varno.

Cepivo je bilo ob tem enako učinkovito tudi proti novim sevom, pri starejših prebivalcih in osebah z različnimi predhodnimi boleznimi. Stranski učinki po cepljenju so bili večinoma blagi, najpogosteje so udeleženci poročali o bolečini na mestu injiciranja. Proizvajalec ob tem ni zabeležil poročil o nenavadnih krvnih strdkih, ki so se izkazali za redek stranski učinek pri vektorskih cepiv, kot sta AstraZeneca in Janssen.

Ameriški Novavax bo rezultate študije v kratkem objavil v znanstveni študiji, kjer bodo pregledani s strani neodvisnih strokovnjakov.