Velika Britanija kot prva na svetu odobrila cepivo Pfizerja in BioNTecha

Cepljenje bi se tako lahko začelo že v nekaj dneh, prvi pa bodo na vrsti oskrbovanci domov za starejše in tamkajšnji zaposleni. Sledili bodo vsi prebivalci, ki so starejši od 80 let, in ostali zdravstveni delavci.

Združeno kraljestvo je naročilo 40 milijonov odmerkov, kar bo dovolj za cepljenje 20 milijonov ljudi. Vsak mora namreč prejeti dva odmerka cepiva, in sicer v razmaku 21 dni.

Britanski zdravstveni minister Matt Hancock je novico o odobritvi cepiva označil za 'fantastično'. "Pomoč je na poti. MHRA je uradno odobril cepivo dvojca Pfizer in BioNTech proti covidu-19," je tvitnil Hancock. Dodal je še, da se okoli 50 bolnišnic po državi že pospešeno pripravlja na začetek cepljenja v začetku naslednjega tedna. Do takrat bo v državo prispelo 800.000 odmerkov cepiva.

Kljub temu da je cepivo 'pred vrati', pa strokovnjaki prebivalce opozarjajo, naj še naprej upoštevajo vse ukrepe, ki veljajo za zajezitev novega koronavirusa.

Nova oblika medicinske tehnologije, ki temelji na genetski kodi koronavirusa

Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemški BioNTech sta sredi novembra sporočila, da cepivo nudi kar 95-odstotno zaščito proti covidu-19. Cepivo je prav tako uspešno prestalo vse varnostne protokole, resnih stranskih učinkov niso zaznali. Utrujenost in glavoboli so se pojavili pri okoli dveh odstotkih prostovoljcev.

Ugotovitve temeljijo na podlagi kliničnih testiranj po dveh odmerkih, ki ju je prejelo 41.000 prostovoljcev po vsem svetu. S koronavirusom se je okužilo 170 prostovoljcev – pri tem le osem v skupini, ki je prejela cepivo, ostali primeri so v kontrolni skupini, ki je prejela placebo. Pri desetih prostovoljcih so potrdili hujše simptome covida-19, med njimi je bila tudi oseba, ki je prejela cepivo.

V tretji fazi kliničnih preizkušanj je sicer sodelovalo več kot 43.500 ljudi iz različnih okolij, med njimi jih je 41.135 do 13. novembra prejelo drugi odmerek cepiva. Zaščito pred boleznijo so prostovoljci razvili sedem dni po prejetju drugega odmerka cepiva z delovnim imenom BNT162b2 in 28 dni po prvem.

Cepivo, ki uporablja novo obliko medicinske tehnologije, ki temelji na genetski kodi koronavirusa, je treba hraniti pri temperaturah minus 70 stopinj Celzija, kar bi lahko pomenilo večje logistične težave. Vendar je Pfizer prepričan v svoje bogate izkušnje, strokovno znanje in obstoječo infrastrukturo "hladne verige" za distribucijo cepiva po vsem svetu.

Pfizer in BioNTech pri Emi zaprosila za odobritev cepiva proti covidu-19

Dvojec je sicer pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) v ponedeljek vložil vlogo za pogojno dovoljenje za promet s svojim cepivom proti covidu-19 tudi v Evropski uniji.

V skupni izjavi so včeraj sporočili, da bi lahko bilo cepivo v primeru odobritve v EU na voljo do konca leta. Sporočili so tudi, da je Ema v ponedeljek potrdila sprejem vloge. Glavni izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla je sprejem vloge pozdravil kot še en pomemben mejnik v skupnih prizadevanjih z BioNTechom, da ublažijo zdravstveno krizo. Vlogo za pogojno odobritev svojega cepiva proti covidu-19 naj bi po napovedih pri Emi v ponedeljek vložilo tudi ameriško farmacevtsko podjetje Moderna.