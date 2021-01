Cepivo Pfizerja učinkovito tudi proti novemu sevu, Rusi bi v EU registrirali Sputnik

Cepivo nemško-ameriške naveze BioNTech-Pfizer je učinkovito tudi proti britanskemu sevu novega koronavirusa, kažejo rezultati najnovejših preizkusov. Rusi pa so medtem vložili prošnjo za registracijo cepiva Sputnik v EU. "Vsi Evropejci želijo v prihodnjih šestih mesecih zlasti bistven napredek pri izvajanju načrta cepljenja, kar je prvi pogoj za vse drugo, kar želimo doseči," pa je poudaril portugalski premier Costa ob predstavitvi prioritet predsedovanja Portugalske Svetu EU.

Cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila BioNTech in Pfizer, bo verjetno ljudi učinkovito zaščitilo tudi pred britanskim sevom novega koronavirusa, ki skrbi mednarodno skupnost zaradi večje nalezljivosti, kažejo rezultati dodatnih laboratorijskih preizkusov, ki so jih objavili danes.

icon-expand Cepivo BioNTecha in Pfizerja je učinkovito tudi proti britanskemu sevu koronavirusa. FOTO: Shutterstock

Opogumljajoči rezultati analize krvi sodelujočih v preizkusih temeljijo na obsežnejših analizah od tistih, ki jih je minuli teden objavilo ameriško podjetje Pfizer. Podoben laboratorijski preizkus je minuli teden pokazal, da je cepivo učinkovito proti ključni mutaciji z imenom N501Y, ki so jo našli v dveh močno nalezljivih novih sevih, ki se širijo po Veliki Britaniji in Južni Afriki. Danes objavljeno študijo na strani bioRxiv.org, ki je drugi znanstveniki še niso pregledali, so izvedli na sintetičnem virusu z desetimi mutacijami, ki so značilne za sev B117, ki so ga ugotovili v Veliki Britaniji. Med enajstimi avtorji študije sta tudi Ugur Sahin in Oezlem Tuereci, soustanovitelja nemškega BioNTecha.

Študija vzbuja upanje, medtem ko v Veliki Britaniji dnevno poročajo o doslej najvišjem številu okužb, ki so posledica širjenja bolj nalezljivega seva. Pomeni tudi, da ne bo treba znova zagnati razvoja cepiva. Vendar pa je virus potrebno stalno nadzirati, da bi preverili, ali spremembe ohranjajo zaščito pred okužbo, so poudarili avtorji študije. V preizkusu so vzorce krvi, ki so jih odvzeli 16 cepljenim udeležencem, izpostavili sintetičnemu virusu, ki ima na površini enake proteine kot B117. Ugotovili so, da so protitelesa, ki so se razvila v krvi, enako učinkovito nevtralizirala ta psevdovirus kot izvornega, za katerega je bilo razvito cepivo. Strokovnjaki nad rezultatom niso presenečeni, so pa napovedali podobne študije z južnoafriškim sevom virusa. V nekaj dneh naj bi podrobno analizo učinka cepiva na južnoafriški sev objavil BioNTech. Rusi vložili prošnjo za registracijo cepiva Sputnik v EU Ruske oblasti pa so medtem vložile prošnjo za registracijo cepiva proti covidu-19 Sputnik V v Evropski uniji, je danes sporočil ruski sklad, ki je financiral razvoj tega cepiva.

icon-expand Rusko cepivo Sputnik V. FOTO: AP

Neimenovani predstavnik ruskega sklada za neposredne naložbe je sporočil, da so v torek vložili vlogo pri Evropski agenciji za zdravila (EMA). "To je pomemben mejnik," je dodal. Pregled prvih dokumentov, ki jih je vložil sklad, je pričakovati februarja. Na agenciji so potrdili, da je v torek potekal sestanek z razvijalcem ruskega cepiva, na katerem so razpravljali o njihovem razvojnem načrtu in nadaljnjem sodelovanju z agencijo. Sporočili so še, da trenutno ne poteka tekoči pregled ruskega cepiva. "EMA bo obvestila o začetku postopka tekočega pregleda," so dodali.

Ruske oblasti so cepivo Sputnik V, imenovano po sovjetskem satelitu, registrirale avgusta lani, več mesecev pred zahodnimi tekmeci in še pred začetkom obsežnega kliničnega testiranja, zaradi česar so bili nekateri strokovnjaki zadržani. Razvijalec trdi, da je cepivo več kot 90-odstotno učinkovito. V Rusiji se je množično cepljenje s Sputnikom sicer začelo ta teden. Ruski sklad za neposredne investicije je medtem še sporočil, da je njihovo cepivo že registrirala vrsta držav, med njimi Belorusija, Venezuela, Bolivija in Alžirija. Costa: V prihodnjih šestih mesecih najpomembnejše cepljenje Vsi Evropejci želijo v prihodnjih šestih mesecih zlasti bistven napredek pri izvajanju načrta cepljenja, kar je prvi pogoj za vse drugo, kar želimo doseči, pa je poudaril portugalski premier Antonio Costa po razpravi z evropskimi poslanci v Bruslju, kjer je danes predstavil prioritete predsedovanja Portugalske Svetu EU.

Ob tem še vedno odmevata cilja, ki ju je v torek predlagala Evropska komisija - da naj članice do marca cepijo najmanj 80 odstotkov starejših od 80 let in zdravstvenih delavcev, do poletja pa najmanj 70 odstotkov odraslih. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je v odzivu na pomisleke glede izvedljivosti teh ciljev danes poudarila, da je dobro imeti ambiciozne cilje in da sta ta cilja vsekakor izvedljiva. "Sta ambiciozna, a morata biti ambiciozna, saj ljudje čakajo na to," je dejala. Nekoliko jasneje je opredelila tudi časovni okvir teh ciljev. Prvega naj bi članice dosegle konec februarja oziroma v začetku marca, drugega pa do konca poletja. V torek so namreč v komisiji na vprašanja o tem, kaj konkretno pomeni "do poletja", dejali, da je vendarle povsem jasno, da "se poletje začne 1. junija in konča 31. avgusta". Von der Leynova je ob navedbah iz nekaterih držav, da v prvem četrtletju ne bodo dobile vseh obljubljenih Pfizerjevih cepiv, danes tudi poudarila, da se zanaša na to, kar so ji v Pfizerju obljubili minuli petek, da bodo torej v prvem četrtletju zagotovili vsa cepiva, ki so bila dogovorjena za to obdobje. "Pacta sunt servanda. Imamo pogodbo in ta cepiva potrebujemo zdaj," je poudarila.

icon-expand Evropska komisija je predlagala, da naj članice do marca cepijo najmanj 80 odstotkov starejših od 80 let in zdravstvenih delavcev, do poletja pa najmanj 70 odstotkov odraslih. FOTO: Shutterstock

Portugalska se bo sicer za krmilom EU osredotočila na zagotavljanje pravičnega, zelenega in digitalnega okrevanja od pandemije novega koronavirusa na podlagi zajetnega svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo. Predsednica komisije je ob tem poudarila, da si čez deset let, ko se bo ozrla nazaj na ta čas, želi, da bi prve besede, ki bi prišle na misel, bile "naslednja generacija EU", kot se sicer imenuje evropski sklad za okrevanje. Poleg okrevanja portugalsko predsedstvo med prioritetami izpostavlja tudi krepitev socialnega stebra in strateške avtonomnosti unije. Costa želi na socialnem vrhu, ki je načrtovan maja v Portu, močno izjavo, ki bo okrepila socialni steber. Eden osrednjih dogodkov med portugalskim predsedovanjem bo tudi vrh sedemindvajseterice z Indijo, ki je prav tako načrtovan maja v Portu. Von der Leynova je danes poudarila, da se ne sme prezreti izjemnih priložnosti, ki jih prinaša krepitev odnosa z Indijo. Evropski poslanci so v razpravi s Costo in von der Leynovo večinoma podprli prioritete portugalskega predsedstva. Izpostavili so gospodarske in socialne težave, ki jih je povzročila kriza covida-19. Poudarili so še, da se morajo načrti za okrevanje osredotočiti na ustvarjanje delovnih mest in zmanjševanje neenakosti. Evropska sredstva za obnovo morajo poleg tega prispevati k zelenemu in digitalnemu prehodu, so stališča poslancev povzeli v Evropskem parlamentu.