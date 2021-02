Cepivo podjetja Johnson & Johnson nudi dobro zaščito pred južnoafriškim sevom

Proizvajalci cepiv zdaj bijejo bitko s časom, da bi cepiva prilagodili tudi novim sevom. Tako Pfizer kot Moderna in AstraZeneca spreminjajo celotno verigo proizvodnje, predvsem zaradi južnoafriškega seva, ki zmanjšuje učinkovitost cepiv. Prav vsa so namreč vsaj za tretjino manj učinkovita proti tej mutaciji. Tudi cepivo Johnson & Johnson, ki je ponoči dobilo zeleno luč za izredno odobritev ameriškega urada za hrano in zdravila. Prednost omenjenega cepiva pa je predvsem v tem, da nudi dobro zaščito pred južnoafriškim sevom, za to pa je potreben zgolj en odmerek.

icon-expand