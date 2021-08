'Cepivo prepreči hud potek bolezni v 95 odstotkih'

Sporočilo ministrice za izobraževanje Simone Kustec, da ima po polnem cepljenju zahteven potek bolezni covid-19, je marsikoga zaskrbelo, zato smo ministrstvo zaprosili za pojasnilo, ali je ministrica hospitalizirana oziroma kakšen je potek njene bolezni. Odgovorili so, da so se "bolezenski znaki pri ministrici pojavljali v obliki povišane telesne temperature, kašlja, izgube voha in okusa, pogostih glavobolov, bolečin v sklepih, grlu in pljučih, oteženega dihanja ter utrujenosti. Ker je bila ministrica pravočasno polno cepljena, je potek njene bolezni obvladljiv, hospitalizacija ni bila potrebna, bolezen pa zahteva počitek in izolacijo," so zapisali.

"Ne govorim o ministrici, govorim o povprečnem bolniku, ki zboli za covidom. Če si predstavljate, da imate od tri do sedem dni vročino 40 stopinj in da vas boli čisto vsaka kost in koščica, boste tudi sami zagotovo rekli, da ste imeli zahtevno obliko covida," pojasnjuje predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc. "V resnici za hud potek bolezni štejemo primere, ko je potreben sprejem v bolnišnico zaradi potrebe po kisiku. Vprašanje je seveda, kakšen bi bil pri njej potek, če ne bi bila cepljena. Vemo, da cepivo predvsem hude oblike prepreči v več kot 95 odstotkih primerov," doda vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar.

Od začetka maja letos, ko smo začeli množično cepiti, je bilo v Sloveniji zaradi covida-19 hospitaliziranih 609 bolnikov, 36, torej slabih 6 odstotkov, je bilo cepljenih. "Praktično vsi ti pa so imeli neka pridružena bolezenska stanja. Imunski odgovor ni bil tak, kot bi moral biti. Govorim predvsem o bolnikih, ki se zdravijo s kemoterapijo ali biološkimi zdravili. Marsikateri od teh bolnikov sploh ne razvije protiteles, niti ob okužbi niti ob cepljenju," še pojasnjuje Lejko Zupančeva.