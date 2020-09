Cepivo proti covidu-19 v ZDA morda dostopno že pred koncem leta

Direktor podjetja PfizerAlbert Bourla je v pogovoru za ameriško televizijo CBS napovedal, da bodo v ZDA po vsej verjetnosti še pred koncem leta 2020 javnosti predstavili cepivo proti covidu-19. Kot je zatrdil, bo cepivo, ki ga podjetje pripravlja z nemškim BioNTechom, povsem varno, poroča Bloomberg.

Vse je sicer odvisno od tega, ali bo Ameriška uprava za hrano in zdravila cepivo odobrila, je dejal. "Ne morem reči, kaj bo storila FDA. Ampak mislim, da je odobritev cepiva povsem verjeten scenarij in se nanj tudi pripravljamo," je dodal Bourla.

Newyorški Pfizer in nemški BioNTech veljata za vodilni v tekmi za ravoj cepiva, skupaj z Moderno in AstraZeneco.Farmacevtsko podjetje AstraZeneca je včeraj sporočilo, da je dobilo zeleno luč britanskih regulatorjev in bo nadaljevalo preizkušanje cepiva proti covid-19. Testiranje cepiva so sicer ta teden prekinili, ker se je pri enem od sodelujočih v raziskavi razvila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti.

Po besedah Bourla bodo do konca oktobra ugotovili, kako učinkovito je cepivo. "Seveda to ne pomeni, da deluje. To pomeni, da bomo videli, ali bo delovalo," je nakazal in dodal, da je čas kliničnega testiranja cepiva odvisen od količine prostovoljcev. Pozitivni rezultati bi lahko odprli pot do odobritve, meni.

Pfizer in BioNTech sicer nameravata še razširiti število prostovoljcev. Prizadevajo si namreč, da bi v testiranje vključili tudi več ljudi z raznolikim ozadjem. K sodelovanju nameravajo povabiti osebe, stare najmanj 16 let in med drugim tudi osebe s HIV in hepatitisom B in C. Osredotočili se bodo tudi na iskanje temnopoltih prostovoljcev in Latinoameričanov. Trenutno v študiji sodeluje 60 odstotkov belcev in 40 odstotkov temnopoltih.