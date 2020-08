Cepivo v Sloveniji morda že konec oktobra, otrok najverjetneje ne bomo cepili

V intervjuju za Planet TV je državna sekretarka ministrstva za zdravje Tina Bregant spregovorila o cepivu in slovenskih načrtih za precepljenje prebivalstva. Kot je povedala, Slovenija pogodbe sicer še ni podpisala z nobenim proizvajalcem, se je pa pridružila skupnim prizadevanjem Evropske komisije za pridobitev cepiva. Bregantova je prepričana, da bo EU poskrbela, da nobena država ne bo ostala brez cepiva. " Če smo se kaj naučili pri tej bolezni, je, da virus ne pozna meja in da če ostanejo žepi oziroma mehurčki okužb, v katerih se ta okužba razmnožuje, to kmalu prizadene tudi ostalo populacijo. Evropa si ne bo mogla dovoliti, da bi kakšna država ostala zadaj," je razložila.

Točnega odgovora na to, kako in koga bomo cepili, na MZ še nimajo. Razmišljajo v smeri, da bi rizične skupine (predvsem starostnike) cepili z dvema odmerkoma, ali pa da bi zaščitili predvsem zdravstvene delavce in druge, ki vstopajo v kontakt s številnimi ljudmi. Otrok najverjetneje ne bodo cepili, je povedala Bregantova, ker je bilo cepivo v tretji fazi preizkušano na zdravih odraslih. Prav tako praviloma otroci ne zbolijo težko in niso primarni prenašalci virusa. "Ključno je, da zaščitimo najbolj ranljive. Ali bomo to dosegli s cepljenjem oseb, ki delajo z najbolj ranljivimi, ali s tem, da bomo precepili ranljive, bo odvisno od cepiva, ki bo na koncu izbrano," je še povedala državna sekretarka ministrstva za zdravje.