Komisija o smrti 20-letnice: povezava med cepljenjem in tragičnim zapletom zagotova

Znane so ugotovile posebne komisije, ki je preiskovala povezanost med smrtjo 20-letnice in cepljenjem z vektorskim cepivom Janssen. Ugotovili so, da gre za zagotovo povezavo med cepljenjem s cepivom Janssen in tragičnim zapletom. Koordinator komisije iz NIJZ Maribor Zoran Simonovič je uvodoma povedal, da je skupino sestavljajo pet članov, od tega trije kliniki (nevrolog, infektolog in internist) ter farmakologinja in epidemiolog.

Povezava zagotova, pri pacientki ni bilo predhodnih stanj, ki bi vplivala na potek težav po cepljenju

Komisija je najprej pridobila vso zdravstveno dokumentacijo. Ugotovili so, da je pacientka po cepljenju razvila sindrom tromboze s trombocitopenijo. Med preiskavo so pregledali vso dokumentacijo od trenutka, ko se je pacientka cepila in ves čas zdravljenja. Pregledali so tudi zdravstveno dokumentacijo, ki jo je predložila njena osebna zdravnica.

V tem primeru se je razvila s cepljenem povzročena imunska trombotična trombocitopenija, so sklenili in sporočili, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za postavitev te diagnoze, je še povedal. Kot je še ugotovila komisija, pri pacientki ni bilo predhodnih stanj, ki bi lahko vplivala na potek težav po cepljenju: "Komisija je soglasno ocenila, da je bila povezanost v tem primeru med cepljenjem in tragičnim zapletom zagotova in kljub ustreznemu zdravljenju se je zgodil smrtni izid tega zapleta. Dogodek obžalujem in izrekam sožalje staršem."