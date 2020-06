Deset podjetij vse bližje cepivu, EU čaka na odkup

Iz slovenskih znanstvenih krogov prihajajo zelo obetavne napovedi. Cepivo proti koronavirusu bi lahko imeli že do konca letošnje jeseni, pravi vodilni slovenski znanstvenik na tem področju Roman Jerala. Pet kitajskih, štiri ameriška in eno evropsko farmacevtsko podjetje so trenutno vse bližje končnemu preboju. Medtem Evropska komisija z novo strategijo ne vlaga več v razvoj, temveč le še čaka na odkup več 100 milijonov odmerkov. A ni nujno, da bo prvo učinkovito cepivo uporabljeno pri nas. Odločitev bo bržkone politična, zadnjo besedo pa bo imela evropska agencija za zdravila.