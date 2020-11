Zelena luč evropskih regulatorjev pred koncem leta. Kaj pa proizvodnja, transport in število odmerkov?

BioNTech in Pfizer naj bi do konca leta 2020 proizvedla 50 milijonov odmerkov, do konca leta 2021 pa 1,3 milijarde. Vsak naj bi potreboval dva odmerka, kar pomeni, da bi lahko do konca leta 2021 cepili 650 milijonov ljudi.

Informacija je vzpodbudna, vendar pa bo odobritvi sledilo vprašanje, kako velike so proizvodne kapacitete. Čeprav so razvoj cepiv in proizvodnjo številne države močno finančno podprle - tudi EU - to še ne pomeni, da bo cepiva hitro dovolj za precepljenost, ki bi prekinila verigo okužb.

Farmacevtska podjetja Pfizer, BioNTech in Moderna so v zadnjih 10 dneh presegla vsa pričakovanja, ko so napovedala, da sta njihova kandidata za cepivo proti novemu koronavirusu na kliničnih testiranjih več kot 90-odstotno učinkovita.

Če bodo potrebni dodatni obnovitveni odmerki, bo to pomenilo nov pritisk na proizvodne kapacitete. Različna cepiva imajo sicer različne proizvodne ovire. Cepivo BioNTech in Pfizer je nova vrsta cepiva, ki temelji na RNA (mRNA), ki bi jo bilo v teoriji mogoče izdelati lažje in hitreje kot tradicionalna cepiva. Je pa treba cepivo hraniti v suhem ledu, kar je lahko izziv.

Cepiva se tokrat razvijajo v rekordnem času, vendar to ne pomeni, da so slaba. Hitrost odraža dejstvo, da so farmacevtske družbe in vlade v razvoj vložile neprimerljivo veliko denarja in izkoristile ves napredek znanosti.

Koliko cepiva bo na voljo EU?

Evropska komisija si je že tekom razvoja zagotovila skoraj dve milijardi odmerkov različnih cepiv proti koronavirusu.

To vključuje 200 milijonov odmerkov in morda še 100 milijonov iz skupnega projekta Pfizer - BioNTech. Naročenih je tudi 300 milijonov odmerkov cepiva Sanofi in GSK, 200 milijonov in možnost nakupa še 200 milijonov pri Johnson & Johnson, začetnih 300 milijonov in morda še 100 milijonov odmerkov kandidata družbe AstraZeneca in univerze v Oxfordu ter in 225 milijonov in morda še 180 milijonov cepiv CureVac.

Posel, ki bi ga lahko zaključili v prihodnjih tednih, pa je nakup 80 milijonov odmerkov cepiva Moderne, ki bi vključeval tudi možnost nakupa dodatnih 80 milijonov.

Če se izkaže, da so vsa ta cepiva varna in učinkovita in se vsa ta naročila izvedejo, bi bilo torej zajamčenih več kot 1,2 milijarde odmerkov - z možnostjo povečanja na dve milijardi - za približno 448 milijonov ljudi v EU.

EK je za polog namenila približno 2,1 milijarde evrov. Če bodo cepiva dokazano učinkovita, bodo države EU plačale preostanek zneska, dogovorjenega z vsako družbo.

Kljub velikemu pritisku evropskih poslancev in zagovornikov dostopa so Komisija in farmacevtske družbe ceno cepiva obdržale zase, kot pravijo, gre za poslovno skrivnost.

Obstaja pa nekaj ugibanj o ceni. Cepivo AstraZeneca naj bi se prodajalo po ceni približno dva evra na odmerek, najdražje pa naj bi bilo cepivo Moderne - več kot 20 evrov na odmerek.