Cepivo je varno in nudi boljšo zaščito, kot če bi preboleli covid-19

V EU se trenutno lahko uporabljata dve cepivi – cepivo Pfizerjeva in BioNTecha ter cepivo Moderne, ki temeljita na isti tehnologiji. Obe cepivi sta osnovani na inovativni platformi, ki je doslej še niso uporabljali. Sestavljeni sta iz delca molekule RNK novega koronavirusa, ki nosi zapis za tarčni virusni protein. Ker je omenjeni RNK zelo občutljiv in se hitro razgradi, so pri obeh družbah za povečanje stabilnosti in vnosa RNK v celice uporabili maščobni delec, v katerem je RNK.

Po cepljenju so možni blažji stranski učinki, najpogosteje rdečina in bolečina na mestu vboda, utrujenost, glavobol in vročina. Ti učinki so prehodni, izzvenijo v nekaj dneh, medtem ko so resni neželeni učinki, kot sta alergija in anafilaktični odziv, izjemno redki.

Pri takih razsežnostih epidemije, kakršne kakršnim smo priča v Sloveniji, težko pričakujemo, da se bomo izognili covidu-19. Zato gre pri odločanju glede cepljenja za tehtanje med tem, ali smo se pripravljeni izpostaviti kratkotrajnim, blagim stranskim učinkom cepiva, in med drugo možnostjo: da zbolimo za to res hudo boleznijo.

Pri cepivu, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, so bili najpogostejši neželeni učinki v kliničnem preskušanju običajno blagi ali zmerni in so se izboljšali v nekaj dneh po cepljenju. Vključevali so bolečino in oteklino na mestu injiciranja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlico in povišano telesno temperaturo. Prizadeli so več kot enega od desetih ljudi, navaja Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani.

Rdečina na mestu injiciranja in slabost sta se pojavili pri manj kot desetini preizkušancev, medtem ko so se srbenje na mestu injiciranja, bolečine v okončini, povečane bezgavke, težave s spanjem in slabo počutje pojavili pri manj kot odstotku. Šibkost v mišicah ene strani obraza (akutna periferna obrazna paraliza ali pareza) se je zgodila pri manj kot promilu udeleženih v kliničnih študijah.

Med kliničnim preizkušanjem se niso pojavili anafilaksični šoki kot alergijska reakcija na cepivo, pač pa so se posamezni primeri pojavili v programih cepljenja.

Najpogostejši neželeni učinki Moderninega cepiva so bili v kliničnem preskušanju bolečina in oteklina na mestu injiciranja, utrujenost, mrzlica in povišana telesna temperatura, otekle ali občutljive bezgavke, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, ter slabost in bruhanje. Prizadeli so več kot desetino udeležencev.

Rdečina, koprivnica in izpuščaj na mestu vboda so se pojavili pri manj kot desetini, srbečica na mestu vboda pa pri manj kot odstotku. Kot navajajo na JAZMP, lahko oteklina obraza nastopi pri ljudeh, ki so v preteklosti prejeli kozmetične injekcije na področju obraza, nastopi lahko tudi šibkost v mišicah ene strani obraza, a je tak učinek redek, zgodi se pri manj kot promilu.