Nova pošilja skoraj 38.000 odmerkov cepiva, posodobili strategijo cepljenja

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ je priporočila, da se cepivo AstraZeneca uporablja pri mlajših od 65 let. Ne glede na to se cepljenje s cepivom AstraZenece priporoči za cepljenje nepokretnih oseb na domu, ne glede na starost, saj je to cepivo, za razliko od mRNK cepiv, bolj stabilno in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja.

Prednostne skupine za cepljenje so zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v domovih za starejše in varstveno-delovnih centrih, starejši od 80 let, nato starejši od 75, nato sledijo starejši od 70 let ter posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost. Nato sledijo starejši od 65 let, kronični bolniki, starejši od 60 let. Za njimi bodo na vrsto za cepljenje prišle nujne službe in ostalo prebivalstvo, izhaja iz strategije, ki jo je pridobila STA.

Med cepivi zaradi omejenih količin ni mogoče izbirati

V Sloveniji so zaenkrat registrirana tri cepiva proti covidu-19, glede na zelo omejene količine cepiv pa trenutno med cepivi ni možno izbirati.

mRNK cepiva prozivajalcev Pfizer in BioNTech ter Moderne se trenutno uporabljajo za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev, starih 65 let in več, ki še niso bili cepljeni, ter za starejše od 80 let. Nato bodo s tovrstnimi cepivi cepili starejše od 75 let, sledijo starejši od 70 let in posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost, nato starejši od 65 let.

S cepivom AstraZenece pa bodo najprej cepili zdravstvene delavce in sodelavce, stare med 18 in 64 let, institucionalizirane osebe (varovanci in zaposleni v socialno-varstvenih zavodih, v zavodih za usposabljanje invalidne mladine, zaporih in drugih podobnih ustanovah) stare od 18 do 64 let, nato pridejo na vrsto zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami, posebej ranljivi kronični bolniki, stari od 18 do 64 let, lahko pa tudi starejši z ali brez kroničnih bolezni, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje, po presoji izbranega osebnega zdravnika.

Sledijo bolniki, stari od 18 do 64 let, zdrave osebe, stare od 60 do 65 let, nujne službe in ostalo prebivalstvo, še izhaja iz posodobljene strategije.