Koliko odmerkov cepiva bo EU prejela v prvem polletju?

"Začetek je bil težak, kot se je pričakovalo,"je poudarila von der Leynova na novinarski konferenci, na kateri je orisala položaj glede cepiv dva tedna pred iztekom prvega četrtletja leta. A razmere se izboljšujejo.

BioNTech in Pfizer ter Moderna v prvem četrtletju dobavljajo v skladu s pogodbo. Od BioNTecha in Pfizerja bo unija v omenjenem obdobju dobila 66 milijonov odmerkov, od Moderne pa deset milijonov, je pojasnila predsednica.

AstraZeneca pa je po navedbah von der Leynove žal proizvedla in dobavila manj, kot bi morala po pogodbenih obveznostih, kar je boleče zmanjšalo hitrost cepljenja. To britansko-švedsko podjetje bi moralo v prvem četrtletju dobaviti 90 milijonov odmerkov. To številko je sprva zmanjšalo na 40 milijonov, nato pa na 30 milijonov.

Če bo AstraZeneca dobavila, kar je nazadnje obljubila, bo EU od konca decembra lani, ko se je začelo cepljenje, do konca marca dobila 106 milijonov odmerkov cepiv.