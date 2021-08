Cepljeni potniki iz EU in ZDA odslej v Anglijo vstopajo brez karantene

Anglija odpravlja obvezno karanteno za potnike iz Evropske unije in ZDA ter nekaterih drugih držav, ki so polno cepljeni proti covidu-19.

Z današnjim dnem bodo tako potniki iz EU in ZDA, ki so polno cepljeni, lahko vstopili v Anglijo brez napotitve v samoizolacijo. Doslej je namreč zanje veljala ob prihodu obvezna 10-dnevna samoizolacija. Nova pravila veljajo tudi za potnike iz Norveške, Islandije, Švice, Lihtenštajna, Monaka, Andore in Vatikana.

Kljub odpravi karantene pa bo še naprej treba predložiti negativen test na koronavirus pred vstopom v državo in nadaljnjega najkasneje drugi dan po prihodu.

Izjema še vedno velja za Francijo. Vlada premierja Borisa Johnsona se je namreč odločila, da bo obdržala ukrep karantene za tiste, ki prihajajo iz Francije, in sicer zaradi visoke prisotnosti različice beta v državi. O morebitnih spremembah bodo odločali konec tedna.

Nova pravila glede vstopa so uradno v veljavi za Anglijo. Oblasti v Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem so sicer sporočile, da bodo tej odločitvi sledile.

Britansko gospodarstvo, še zlasti turistična panoga, je odpravo karantene pozdravilo. Letalski prevozniki in največje letališče Heathrow, ki so med pandemijo utrpeli velike izgube, so zadovoljni z odločitvijo vlade v Londonu, čeprav menijo, da je treba storiti še več, da bi si panoga znova opomogla.