Cepljeni s cepivom Janssen na meji z Avstrijo naleteli na težave

Bralci poročajo o težavah, na katere so naleteli na mejnih prehodih z Avstrijo. K našim severnim sosedom je namreč od ponedeljka dalje mogoče potovati le polno cepljenim in prebolelim, ki so prejeli poživitveni odmerek.

Ker pa pri osebah, ki so bile predhodno cepljene s cepivom Janssen in so tako sprva prejele le en odmerek cepiva, po prejetju poživitvenega odmerka covidno potrdilo izkazuje oznako 2/2 namesto 3/3, so takšne potnike na avstrijski meji zavrnili oz. so od njih zahtevali še negativen izvid PCR-testa.

Evropska komisija je sicer danes sprejela pravila o veljavnosti digitalnega covidnega potrdila, ki določajo zavezujoče obdobje veljavnosti potrdila devet mesecev od primarnega cepljenja za potovanja znotraj EU, ter enotne oznake za poživitveni odmerek. Predlagajo namreč, da se poživitveni odmerki beležijo na naslednji način: 3/3 za poživitveni odmerek po primarni seriji cepljenja z dvema odmerkoma in 2/1 za poživitveni odmerek po cepljenju z enkratnim odmerkom ali za en odmerek cepiva z dvema odmerkoma, ki ga prejme prebolela oseba.