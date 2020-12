Cepljenje ameriškega podpredsednika predvajali v živo

"Zaupanje v cepivo je tisto, kar me je danes pripeljalo sem," je v svojem govoru po cepljenju dejal podpredsednik ZDA Mike Pence. "Nič nisem čutil," je opisal svoje občutke po prejemu cepiva.

Cepila se je tudi podpredsednikova žena Karen. Cepljenje so sicer izvedli zdravstveni delavci iz vojaške bolnišnice Walter Reed, dogodek pa predvajali v živo na televiziji. Dogajanje je v prvi vrsti spremljal tudi dr. Anthony Fauci, ameriški strokovnjak za covid-19, ki je član delovne skupine za obvladovanje epidemije.

Cepljenje pred televizijskimi zasloni je bilo sicer pričakovano, saj so se v ZDA po hitri odobritvi cepiva dvojca Pfizer in BioNtech pojavila ugibanja o njegovi varnosti. Fauci je pohvalil Pencea, ker se je cepil, ob tem pa Američane pozval, da je zdaj čas, da stopijo naprej in se cepijo.