Po novem bomo s cepivom AstraZenece cepili vse, starejše od 18 let

Po novem bodo vsa cepiva enakovredna in uporabljena za cepljenje vseh starostnih skupin, brez omejitev. Tudi cepivo AstraZenece je odločila posvetovalna skupina za cepljenje."Odločili smo se, da cepimo ne glede na starostne omejitve, glede na to, da je Evropska agencija za zdravila (Ema) pregledala dokumentacijo in ni našla pravzaprav neke povezave bodisi s starostjo, spolom, se pravi ni nekega razloga, da bi omejevali cepljenje na neko populacijo," je dejal Alojz Ihan, vodja Laboratorija za celično imunologijo na medicinski fakulteti.

Strategija cepljenja se bo tako v tem delu spremila, nespremenjena pa ostaja glede starostnih skupin, še vedno so prioriteta starejši od 60 let. Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logarje pojasnila: "Tukaj se bo sprostilo potem cepljenje za te, ki so starejši od 65 let, pri katerih se cepivo AstraZenece trenutno ni uporabljalo."

Ta trenutek je z enim odmerkom cepljena dobra četrtina v skupini od 60 do 65 let let. V 11 dneh zaprtja države, ki naj bi ga izkoristili tudi za cepljenje pa nismo bili nič kaj bolj uspešni kot 11 dni pred tem. Nasprotno, cepili smo celo 12.332 oseb manj kot v času med 21. in 31. marcem. EpidemiologMario Fafangel je zaprtje države komentiral: "Epidemiologi vidimo to kot kupovanje časa za cepljenje."