Cepljenje brez naročanja tudi na severnem Primorskem

V Zdravstvenem domu Ajdovščina cepljenje nenaročenih začenjajo že danes med 17. in 19. uro. Na cepljenje lahko pridejo vsi, ki imajo osebnega zdravnika v njihovem zdravstvenem domu, ter vsi prebivalci občin Ajdovščina in Vipava. Na voljo bo 200 odmerkov cepiva AstraZenece, vsi zainteresirani pa morajo s seboj imeti kartico zdravstvenega zavarovanja, je povedal direktor ajdovskega zdravstvenega doma Egon Stopar .

Cepilni center Tolmin bo cepljenje nenaročenih oseb proti covidu-19 organiziral v četrtek med 12.45 in 14.30 v prostorih Kinogledališča Tolmin. Prav tako kot v Ajdovščini bodo zainteresiranim ponudil cepivo AstraZenece, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko.

V četrtek bodo nenaročene osebe cepili tudi v Novi Gorici, in sicer med 9. in 17. uro v prostorih materinske šole. Cepljenje s cepivom AstraZenece je namenjeno vsem slovenskim državljanom, osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji in zaposlenim na Goriškem. Vsi morajo zato imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja ali potrdilo o bivališču ali zaposlitvi.

Cepljenje s prvimi odmerki za neprijavljene bo v soboto med 9.30 in 11. uro potekalo tudi v Cerknem. Organizirano bo v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno. Še pred tem pripravljajo cepljenje za zaposlene iz podjetja Eta Cerkno. Zdravstveni dom Idrija sicer tedensko cepi tudi po več kot 1000 ljudi – to so naročeni prebivalci občin Idrija in Cerkno.