Cepljenje brez naročanja v Trbovljah, Domžalah in na Notranjskem

V Zdravstvenem domu Trbovlje, Domžale in na Notranjskem bodo v petek oz. soboto cepili proti covidu-19 brez predhodnega naročanja. Pridejo lahko vsi, ki so starejši od 16 let, še niso bili cepljeni, ki covida-19 niso preboleli v zadnjih šestih mesecih in so trenutno brez znakov okužbe.

S trboveljske občine so sporočili, da se zainteresiranim osebam za cepljenje ni treba predhodno naročiti, lahko samo pridejo na cepljenje, ki bo v petek. S seboj morajo imeti zdravstveno kartico. Drugi odmerek cepiva proizvajalca Pfizer, s katerim jih bodo cepili, bo na voljo predvidoma čez tri tedne, takrat bodo tudi tisti, ki se bodo cepili v petek, znova povabljeni na cepljenje. Na razpolago bodo imeli približno 300 odmerkov cepiva. Cepivo FOTO: Shutterstock Neprijavljene bodo v soboto cepili v ZD Domžale. Na voljo bo 540 odmerkov cepiva Johnson & Johnson, za katerega je potreben samo en odmerek. Cepili bodo po vrstnem redu prihoda. Ta konec tedna bo z množičnim cepljenjem prebivalstva začela tudi civilna zaščita za Notranjsko, skupaj z občinskimi štabi civilne zaščite desetih primorsko-notranjskih občin in štirimi zdravstvenimi domovi v notranjski regiji. V petek bo cepljenje potekalo v Kulturnem domu v Sežani in Krpanovem domu v Pivki. V soboto pa bodo potekala cepljenja v zdravstvenih domovih v Postojni, Ilirski Bistrici, Cerknici in v športni dvorani Osnovne šole Hrpelje. V vseh šestih krajih bodo cepilne ekipe uporabljale cepivo proizvajalca AstraZeneca, cepijo pa se lahko vsi prebivalci države, ne glede na kraj bivanja. Z akcijo želijo odločno in učinkovito preprečiti nadaljnje širjenje virusa, omogočiti družbi dokaj nemoten vstop v poletje in predvsem preprečiti, da bi se jeseni ponovil nov val okužb, kot smo jim bili priča lani. Na vseh cepilnih mestih, razen v Hrpeljah, bodo po sedanjih napovedih cepljenim omogočili pridobitev mobilne identitete smsPASS. Doslej so množična cepljenja proti covidu-19 izvajali v Celju, Krškem, Ajdovščini in na Bledu.