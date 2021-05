Cepljenje naj bi lajšalo tudi tegobe dolgega covida

Simptomi dolgega covida so raznovrstni, od utrujenosti, zadihanosti in nespečnosti do težav s spominom in koncentracijo, srčne palpitacije, bolečin v različnih delih telesa, driske in slabosti.

Cepivo ne ščiti le pred boleznijo samo, ampak lajša tudi njene dolgotrajne posledice, tako imenovani postcovidni sindrom oziroma dolgi covid, so ugotovili v študiji, katere izsledke je prvi objavil britanski Guardian.

V raziskavi so zajeli 812 posameznikov, ki so po preboleli koronavirusni bolezni še vedno čutili njene posledice. Dobra polovica (56,7 odstotka) jih je po prejemu prvega odmerka cepiva poročala, da se je njihovo zdravstveno stanje izboljšalo, četrtina (24,6 odstotka) ni opazila sprememb, ostalim so se simptomi poslabšali.

Stanje se je bolj izboljšalo tistim, ki so prejeli cepiva na osnovi mRNA tehnologije (Pfizer/BioNTech ali Moderna), kot cepljenim z vektorskimi cepivi (Oxford/AstraZeneca). Najbolje se je odrezala Moderna. Posamezniki, ki so prejeli njeno cepivo, so bolj verjetno poročali o izboljšanju simptomov, kot so utrujenost, omotičnost in bolečine v mišicah, in manj verjetno o njihovem poslabšanju.