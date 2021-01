Za dosega cilja EU o 70 % cepljenega prebivalstva, bi moral biti tempo cepljenja petkrat večji

Sprva se zastavlja vprašanje, kaj natančneje pomeni cilj Evropske komisija o precepljenosti 70 odstotkov odraslega prebivalstva "do poletja", oziroma kateri datum je imela komisija v mislih pri zastavitvi omenjenega cilja. Evropska komisija natančnega datuma za Politico ni želela opredeliti, so pa dejali, da gre za cilj, ki naj bi bil uresničen do konca poletja. Pri izračunih so tako pri časniku za končni datum določili 22. september.

Cilj cepiti 70 odstotkov odraslega prebivalstva do konca poletja je po trenutnem tempu težko uresničljiv. Če bi še naprej cepili s hitrostjo, kot do sedaj, bi do konca septembra cepili le 15 odstotkov prebivalstva. Celotna unija bi cilj (po trenutnem tempu) dosegla šele marca 2024.