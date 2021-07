Znova vrste za cepljenje: v Kranju na odmerek čakali uro in pol

V vročini je množica v Kranju popoldne čakala na cepivo. Ljudje so se pred žgočim soncem ščitili s pokrivali, vodo, tudi dežniki. "Da bom stala na cesti, to pa priznam, da je kar malce presenečenje," je povedala ena od čakajočih. Prejšnji teden so imeli rekord, povedo v zdravstvenem domu, v enem dnevu je rokav zavihalo 1.450 ljudi. "V juniju se je začel majhen upad cepljenja. Imeli smo zelo nestabilne številke. Medtem ko zdaj v juliju, ko je čas dopustov, ko smo pričakovali, da bo ta številka še manjša, je pa začela naraščati," opisuje koordinatorica cepilnega centra ZD Kranj Barbara Bukovnik.

Čeprav je tretjina od 900 naročenih danes odpovedala in tudi sicer beležijo vse manj prijav, je prišlo toliko več nenaročenih. Cepili so skoraj 1.300 ljudi. "Videti je, da je večje zanimanje za to odprto cepljenje, ker ljudje prihajajo tudi iz drugih občin," še dodaja Bukovnikova.

Na voljo so bila vsa štiri cepiva, najbolj priljubljeni ostajata Pfizer in Janssen. Vzroki za cepljenje pa: manj težav pri prehajanju meja in ključno: "Da smo varni, družina, nekateri so v rizični skupini," razlaga eden izmed sogovornikov. "Imela sem hudo obliko covidne bolezni. 14 dni sem bila v Novem mestu v bolnišnici, zato sem se odločila, da se cepim," pa svojo odločitev opisuje druga. "Zaradi ostalih, zaradi starejših predvsem," še pravi.