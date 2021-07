Borut po hudi obliki covida: 'Cepljenje je v teh razmerah najboljša rešitev'

55-letni Borut Stražišar je zbolel kmalu po novem letu, prve dni je imel le blage znake bolezni.

"Sem tudi pri sebi rekel - no, saj ni hujšega, po nekaj dneh pa se je počutje zelo poslabšalo," pripoveduje Stražišar. "Potem je žena klicala reševalce, ker praktično sem bil tako zanič, da niti hodit nisem mogel."

"Mogoče me je bilo premalo strah. Mislila sem, da bova to prebolela tako kot večina zdravih ljudi, saj nimava nobenih pridruženih bolezni," pojasnjuje njegova žena Branka Stražišar. "Ko sem videla kakšna slaba prekrvavitev je, noge so bile modrikaste, sploh nisem razmišljala - samo klicala sem rešilca." V bolnišnici se je stanje še poslabšalo, zdravnica mu je povedala, da bo potrebna intubacija. "Zavedaš se, da lahko pride do smrti oziroma, da si v položaju, ko se mogoče ne boš več zbudil," pravi Stražišar.

Iz Jesenic so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Stražišar je eden izmed 2644 bolnikov, ki so se zaradi covida doslej zdravili v enotah intenzivne terapije. Stražišar še dodaja, da je na koncu prišlo še do komplikacij - možganske kapi.

Okrevanje je bilo dolgo in težko, a uspešno, čeprav še danes čuti posledice hude bolezni. Z ženo, ki je sicer zdravnica menita, da je cepljenje, kljub možnim redkim zapletom, trenutno najboljša rešitev.