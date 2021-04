Začetek mature bo, kot predvideno, 4. maja

Prvi so možnost cepljenja maturantov predlagali ravnatelji in imeli so prav, pripoveduje predsednica Državne komisije za splošno maturo pri Državnem izpitnem centru Marina Tavčar Krajnc."K zadevi pristopamo s stališča pedagoške stroke. Tudi to so pretehtana in strokovno utemeljena stališča," pravi.

Pobudo so 30. marca naslovili na pristojne zdravstvene in strokovne institucije - tudi na vodji obeh posvetovalnih skupin, iz katerih so skoraj nemudoma prejeli odgovor, da prednostno cepljenje maturantov ni zdravstveno utemeljeno. "To velja za vse tiste ljudi, ki so bili cepljeni zaradi nekega drugega pomena, ne zato, ker bi jih morali zaščititi, ker so posebej ranljivi," je dejala vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović.