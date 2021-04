Maturanti se morajo na cepljenje prijaviti do ponedeljka

Maturanti in zaposleni se morajo najkasneje do ponedeljka do 12. ure prijaviti za cepljenje na spletni strani ZD Ljubljana Gospodar zdravja.

Po tem, ko je vlada včeraj zvečer sprejela posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja in v prednostno skupino uvrstila tudi maturante in zaposlene, ki bodo sodelovali pri izvedbi mature, iz Zdravstvenega doma Ljubljana sporočajo, kako bo potekalo cepljenje. To bo potekalo že 23. aprila, cepili pa jih bodo s cepivom AstraZenece.

Ob vnosu vseh zahtevanih podatkov morajo tako maturanti kot zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni, obvezno izbrati kategorijo "Sem maturant oziroma sodelujem pri maturi".