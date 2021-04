Cepljenje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani znova tekoče

Ta vikend bodo sicer s prvim odmerkom cepiva znova cepili večjo skupino starejših od 70 let. Predvideno je, da jih bodo cepili 4400, so še navedli.

Kot smo poročali, je v petek pri cepljenju nastala velika gneča, ker je informacijski sistem del dopoldneva podvajal naročanje ob istem terminu. Nekateri so morali čakati tudi slabi dve uri. Zdravstveni dom Ljubljana je zato poslal dodatne cepilne ekipe in administrativni kader, da se je cepljenje pospešilo. Čakalne vrste po 11. uri ni bilo več, so v zdravstvenem domu navedli za medije.