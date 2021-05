'Cepljenje nas je presenetilo, tako kot cestno službo preseneti sneg'

V Zdravstvenem domu Maribor so med prazniki cepili le 4000 ljudi, ta teden pa načrtujejo še 10.000 cepljenj. "Jutri bomo začeli cepiti osebe, stare od 50 do 60 let, ob tem bomo cepili tudi z drugimi odmerki," je dejal pomočnik direktorja zdravstvenega doma Aleksander Jus.

To starostno skupino pa že cepijo v Kranju, kjer so zaradi praznikov in zamud pri dobavi cepiva prejšnji teden cepili le 1000 ljudi, ta teden jih bodo 4500. Doslej so cepili 30.000 ljudi, na seznamu pa jih je le še 7000. "Težko verjamem, da je zadaj še večtisočglava množica, ki čaka na vrsto za cepljenje,"pravi Jože Prestoriz Zdravstvenega doma Kranj. Če bo cepivo prihajalo tako, kot obljubljata zdravstveni minister Janez Poklukarin Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), se že v treh tednih lahko zgodi, da bo cepiva več kot kandidatov, pravi.