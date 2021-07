'Cepljenje ne bo zaščitilo le nas, temveč tudi naš način življenja'

Zdravstveni minister Janez Poklukar opozarja na povečanje primerov okužb z različico delta, prav tako pravi, da je v Sloveniji cepljenih premalo ljudi. Vodja Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu dr. Roman Jerala pa o presenetljivih rezultatih prve raziskave. Nas bo lahko cepljenje zaščitilo celo za več let? Kaj odgovarja stroka?

Prav minister za zdravje Janez Poklukar je sporočil, da lahko ljudje vlogo za smsPASS vložijo tudi na cepilnih mestih, saj da so upravne enote zasipane s temi vlogami. A od takrat se je pojavila težava – stvar ne deluje. Se da to težavo rešiti ali je vse izgubljeno? "Ključno je, da ko ljudje oddajo ta obrazec, tudi sami preko interneta opravijo prijavo, kjer posredujejo svojo telefonsko številko. Ko jih ministrstvo za javno upravo vnese v sistem na upravnih enotah pa na ta način dobijo osebe tudi avtomatski poziv, da so vpisani," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Poklukar. Vendar pa NIJZ glede na napovedi zamuja s pošiljanjem digitalnih evropskih potrdil s QR kodo po pošti. Ljudje jih tako niti danes še niso dobili. Prav tako pa ne morejo brezplačno do njih, v lekarnah jih lahko sicer natisnejo za dva evra. Hrvaška pa je medtem čez noč spremenila pogoje za vstop v državo, zaradi česar ljudje še toliko bolj potrebujejo ta potrdila. Vsak teden, celo pogosteje, se spreminjajo pogoji, ljudje pa so zmedeni.

"V zadnjem letu in pol oz. v 16 mesecih nas je epidemija soočala z dnevnim prilagajanjem na razmere. Ena od teh ni le digitalizacija v slovenskem prstoru temveč tudi prehajanje mednarodnih mej," je dejal minister in kot primer navedel Nemčijo, ki je pred dnevi onemogočila neposreden vstop Portugalskim prebivalcem. "Teh stvari bo zaradi same epidemije in bojazni pred četrtim valom še kar nekaj," opozarja. Poklukar dodaja, da NIJZ v teh dneh masovno pošilja digitalna potrdila prebivalcem. "Dobil sem zagotovilo, da bo šlo v teh dneh na pošto in nato na domove približno milijon potrdil. Vse prebivalce prosim za nekaj potrpežljivosti, saj gre za veliko delo, ki ga bo opravila pošta Slovenije. Ne skrbi me, da to ne bi gladko potekalo," pravi. Primeri različice delta se povečujejo tudi v Sloveniji Različica delta novega koronavirusa pa se vse pogosteje pojavlja tudi v Sloveniji. Strokovnjaki so že napovedali, da se bo četrti val zagotovo zgodil, vprašanje pa je le, kdaj bo prišel do nas. "V zadnjem tednu se je število različice delta v Sloveniji več kot podvojilo. To je skrb vzbujajoče in to še toliko bolj, če pogledamo v druge države, kjer je prišlo do nenadnega porasta v številu okužb," pravi Poklukar. Dodaja, da prav zato dajejo trenutne nizke številke okužb lažno upanje: "To nas ne sme zavesti, temveč moramo vztrajati na začrtani poti in nadaljevati strategijo cepljenja." Vodja Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu dr. Roman Jerala upa, da bomo do zime vseeno dosegli 60-odstotno precepljenost. "Ko se bo pokazalo, da četrti val resnično prihaja, sem prepričan, da bo odziv precej večji. Vendar pa moramo opozoriti, da bo takrat že pozno. Ta mesec, dva ali maksimalno tri moramo izkoristiti, da se maksimalno zaščitimo," je dejal in opozoril, da tudi zaščita po cepljenju ni hipna ter da je za njo potreben čas.

icon-expand Roman Jerala: 'Vsa cepiva, ki jih imamo v Sloveniji, proti različici delta delujejo." FOTO: Bobo

"Ljudi so najbrž zavedle neznanstvene objave, ki krožijo po spletu. Morda so te res lažje razumljive, kot so številke, ki jih strokovnjaki ves čas ponavljamo, vendar pa niso zanesljive," meni Jerala. Kako učinkovita pa so cepiva, ki jih imamo v Sloveniji zoper delta različico koronavirusa? "Delta različica ima to zelo slabo lastnost, ki je, da je močno nalezljiva. Bali smo se tudi, da se je sposobna izogibati imunskem sistemu, kar do neke mere drži, vendar pa je dobra novica, da vsa cepiva, ki jih imamo v Sloveniji, proti njej delujejo," odgovarja Jerala. Vsa cepiva zaščitijo, še posebej pred hudim potekom bolezni. "Tudi cepivo AstraZeneca zaščiti več kot 90-odstotno. Evropski center za nalezljive bolezni opozarja, naj države počasneje sproščajo ukrepe prav z namenom, da si kupimo čas za cepljenje. Če tega časa ne bomo uporabili za cepljenje, se bojim, da to zaviranje različice delta ne bo veliko pomagalo," pravi.

Prav danes so delili tudi rezultate študije o učinkovitosti cepiva Janssen. "Študija iz južne afrike je pokazala, da je v 94 odstotkih, ki se po cepljenju okužijo, potek bolezni zelo blag. To kaže prav na tisto, kar je najbolj pomembno - da nas cepivo zaščiti pred hudim potekom bolezni," izpostavlja Jerala. 'Cepljenje je tisto, ki ne bo zaščitilo le nas, temveč tudi naš način življenja' Cepiva imamo dovolj, ljudem je vlada dala na izbiro, s katerim se želijo cepiti. Vendar pa se zdi, da prošnje in priporočila vlade kljub temu nekako ne zaležejo. "Globalno gledano je imeti cepivo še vedno privilegij in izbirati med tem ali bomo imeli septembra odprte šole, kako bomo zmanjšali breme duševnega zdravja otrok, kako bomo imeli odprte gostinske in turistične dejavnosti, imeli delovna mesta in plače, na drugi strani pa učinkovit ukrep cepljenja, ki lahko večino teh naših skrbi odpravi ali vsaj zmanjša. To je odločitev vsakega izmed nas, za naše zdravje, za naša življenja," je prepričan Poklukar.

icon-expand Janeza Poklukarja: "Globalno gledano je imeti cepivo še vedno privilegij." FOTO: Aljoša Kravanja

Tudi Jerala pravi, da je le cepljenje prava zaščita proti različici delta: "Tu ni nobene dileme. Zdravila žal nimamo, cepivo pa imamo na razpolago. Cepljenje je tisto, ki ne bo zaščitilo le nas, temveč tudi naš način življenja. Da bodo šole odprte, da bo celoten sistem deloval. In tu se bodo res pokazale razlike med tistimi državami, ki bodo uspešne, ki bodo šle naprej, in tistimi, ki bodo imele nizko precepljenost in bodo celo zimo capljale na mestu."

Kdaj pa pride na vrsto morebitni tretji odmerek? Bo septembra že čas za tretjo dozo, za obnovitveni odmerek? "Prvi so se v Sloveniji cepili 27. decembra, tako da po navodilih posvetovalne skupine za cepljenje praviloma ta zaščita velja do začetka septembra," pritrjuje Poklukar. Vendar pa poudarja, da je iz dneva v dan več podatkov, "zato verjamem, da bo tekom poletja tudi posvetovalna skupina znova pretresla te podatke in lahko se zgodi, da se bo ta doba tudi podaljšala. Morda tudi do konca leta". Kaj pa pravi stroka? "Nedavne raziskave so pokazale, da gre zelo verjetno za dolgotrajno imunost. Možno je celo, da bo zaščita delovala tudi nekaj let. Vendar pa moramo na te trditve zagotovo še nekaj časa počakati," pravi Jerala ter dodaja, da je trenutno ključno. da imamo cepiva na razpolago.