V nosečnosti povišano tveganje zaradi covida-19: intenzivno zdravljenje, ventilator, prezgodnji porod

Ob okužbi z novim koronavirusom imajo tako nosečnice dva- do štirikrat večje tveganje za hujši potek bolezni kot enako stare nenoseče ženske. Pogosteje so sprejete v enoto intenzivne terapije, pogosteje potrebujejo mehansko ventilacijo in imajo povečano tveganje za smrt.

Glede na dosedanje podatke 80–90 odstotkov nosečnic preboli covid-19 asimptomatsko ali z blagimi simptomi. Ob simptomatski okužbi pa je tveganje za zaplete povečano. Razlog za to so anatomske in fiziološke spremembe v nosečnosti, kot so povečan minutni volumen srca, zmanjšana rezidualna kapaciteta pljuč in spremenjen imunski odgovor, navajajo strokovnjaki.

Pri eni bolnici je bila po porodu potrebna presaditev pljuč. Pri desetih nosečnicah je bil potek covida-19 tako hud, da je bilo treba narediti urgentni carski rez med 26. in 34. tednom nosečnosti, tako so rodile nedonošenega otroka.

Do konca novembra 2021 je na kliničnem oddelku za perinatologijo UKC Ljubljana oz. ljubljanski porodnišnici rodilo več kot 760 žensk, ki so med nosečnostjo dokazano prebolele covid-19. Od tega je bilo ob porodu akutno bolnih 190 porodnic.

Tveganje za hujši potek covida-19 imajo predvsem nosečnice ob koncu drugega in v začetku tretjega trimesečja in s pridruženimi dejavniki tveganja – starost več kot 35 let, debelost visok krvi tlak in sladkorna bolezen.

Do sedaj so zbrani podatki opazovalnih raziskav pri več kot 200.000 nosečnicah. Nosečnice so pogosteje poročale o bolečini na mestu injiciranja cepiva, medtem ko so imele redkeje glavobol, bolečine v mišicah, vročino in mrzlico kot enako stare nenoseče ženske.

V času testiranja cepiv proti covidu-19 so bile nosečnice izključene iz kliničnih preiskav, zato so bila prva priporočila o cepljenju izdana na podlagi načina delovanja cepiv ter posameznih opisanih primerov. Od začetka cepljenja se zbirajo podatki o cepljenju nosečnic. Spremlja se tako učinkovitost cepiv proti covidu-19 v nosečnosti kot tudi stranske učinke cepljenja pri materi in plodu oz. novorojenčku.

Poleg tega, da nosečnost negativno vpliva na potek covida-19, velja tudi obratno. Covid-19 lahko negativno vpliva na potek nosečnosti. Okužba z novim koronavirisom je, tako avtorji članka, dokazano povezana s številnimi histopatološkimi spremembami v posteljici, kot so vilitis, intervilositis ter znaki malperfuzije na maternalni ali fetalni strani uteroplacentarne cirkulacije . Te spremembe so lahko vzrok za dokazano povečano pojavnost preeklampsije in drugih hipertenzivnih bolezni v nosečnosti, zastoja plodove rasti ter smrti ploda pri nosečnicah po prebolelem covidu-19.

Pojavnost zapletov v nosečnosti in pri novorojencih je bila pri cepljenih nosečnicah, ki so rodile, primerljiva s splošno populacijo in podatki izpred pandemije covida-19. Deleža spontanih splavov in anomalij ploda po cepljenju nista povečana. Prav tako niso povečana tveganja za prezgodnji porod, zastoj plodove rasti, smrt ploda v maternici, nosečnostno sladkorno bolezen in hipertenzivne bolezni v nosečnosti (npr. preeklampsijo).

Dolgoročnih podatkov o vplivu cepiva na plod in novorojenčka ni. Glede na trenutne podatke in mehanizem delovanja cepiva pa dolgoročnih zapletov ni pričakovati, navajajo avtorji članka. Podatki so dostopni predvsem za mRNK cepiva (Pfizer in Moderna), medtem ko je podatkov za cepljenje nosečnic z vektorskimi cepivi bistveno manj.

"Glede na danes dostopne podatke lahko zato zaključimo, da je cepljenje z mRNK-cepivi v nosečnosti, v času zanositve in ob dojenju učinkovito in varno," navajajo avtorji članka. Poleg zaščite nosečnice in doječe matere pred hujšim potekom covida-19 cepljenje najverjetneje varuje tudi novorojenčka. Dokazana so bila protitelesa proti covidu-19 po cepljenju v popkovnični krvi in v mleku doječe matere, ki predstavljajo pasivno zaščito ploda in novorojenca pred covidom-19. Materina protitelesa, ki nastanejo po cepljenju v nosečnosti, so ključna za zaščito novorojenčka pred okužbo v prvih mesecih življenja.

Cepljenje proti covidu-19 ne povzroča neplodnosti

Kot poudarjajo avtorji članka, ni razlik v deležu uspešnih ciklusov zunajtelesne oploditve med cepljenimi in necepljenimi ženskami. Na kliničnem oddelku za reprodukcijo UKC Ljubljana svetujejo, naj se ženske, ki načrtujejo nosečnost ali so v postopku zdravljenja neplodnosti, cepijo proti covidu-19. Zaradi vsega tega Združenje za perinatalno medicino Slovenije, kot tudi vsa največja tuja združenja s področja ginekologije in porodništva, svetuje cepljenje nosečnic, doječih mater in žensk, ki načrtujejo nosečnost, proti covidu-19.

Svetujejo tudi, da nosečnice, doječe matere in ženske, ki načrtujejo nosečnost, prejmejo poživitveni odmerek cepiva po šestih mesecih od zadnjega cepljenja z mRNK-cepivi ali po dveh mesecih od cepljenja z vektorskimi cepivi. Poživitveni odmerek svetujejo vsem, še zlasti pa bolj nosečnicam na izpostavljenih delovnih mestih, kot je denimo v zdravstvu in šolstvu, ter nosečnicam z dejavniki tveganja za hujši potek bolezni.