V ZD Ljubljana dnevno naročenih 3500 ljudi, cepljenih pa manj kot 2000

Mesec dni nas loči od prvega poletnega dne in več kot 44 odstotkov do željene ter večkrat obljubljene 60-odstotne precepljenosti do konca junija. Realnost pa kaže nekoliko drugačno sliko - v ZD Ljubljana je dnevno naročenih od 3500 do 3600 ljudi, cepljenih pa manj kot 2000. "Prvi dan je na prvi odmerek Moderne prišlo manj kot 1400 ljudi, čeprav jih je bilo povabljenih 3600,"pove Simona Repar Bornšek, vodja koordinacije in organizacije cepilnega centra ZD Ljubljana. Najpogostejši razlog za odpovedi pa, ker so bili cepljeni že drugje."Beležimo nekaj odpovedi in nekaj vprašanj na samem mestu, ampak težko bi rekli, da je tega več kot pri drugih cepivih."

Zaradi le enega odmerka je cepivo Janssen celo zelo zaželjeno, Astrazeneca pa ostaja tista, kjer so beležili največ izpada. Prav nezaupanje ljudi ostaja pomemben faktor nizke precepljenosti. Ob tem so tu še anomalije - nadzor zdravstvenega inšpektorata je razkril sedem ljudi, ki je bilo cepljenih s kar tremi odmerki. Tu je še zloraba spletne povezave, preko katere so se lahko mimo vrste prijavili na cepljenje v ljubljanskem zdravstvenem domu - a do tega dejansko ni prišlo, zagotavljajo.

Danes pa se pojavlja že nova težava - dobava. NIJZ jih je namreč obvestil, da bodo prejeli le tretjino od 23.000 naročenih doz, nato pa da bodo vendarle dobili več."Zaenkrat smo rekli, da bomo počakali kak dan, preden bomo ponovno povabili ljudi, ker ne vemo ali bomo lahko vse starostne skupine pocepili, kot načrtovano,"pove Repar Bornškova.

Prav spreminjanje nacionalne cepilne strategije povzroča cepilnim centrom veliko preglavic, pa tudi nezadovoljstva med ljudmi. "Težko razumejo, da nekega cepiva ni. Recimo, ta teden Pfizerja nismo dobili v količini, kot bi ga potrebovali, in potem moramo kakšno cepljenje odložiti."

Da Pfizer prihaja naslednji teden, so nam potrdili na NIJZ, predvidevajo tudi, da bo dobava AstraZenece tekla naprej, ter bo na voljo dovolj cepiva za druge odmerke.

Minister za zdravje Janez Poklukar, ki je bil gost v oddaji 24UR ZVEČER, je glede dogodka v Bruslju dejal, da vsi tovrstni dogodki v ljudeh sprožajo dvome in vprašanja, a je to povsem normalno. "Zato imamo stroko, da te dogodke ’pretrese’ s svojim znanjem in nam da odgovore," je dodal.

Glede možnosti izbire cepiva je Poklukar pojasnil, da le ta po mnenju stroke ni utemeljena, glede na prednosti, ki jih prinaša samo cepljenje. Trenutno je najpomembnejše, da se cepimo, pravi minister. Na kritike, da je vlada nacionalno strategijo cepljenja že večkrat spremenila, je Poklukar odgovoril, da je to posledica pomanjkanja cepiv. Trenutno vse napore usmerjamo v odpiranje družbe, pred meseci pa je bil naš cilj reševanje življenj najbolj rizičnih oseb, poudarja.Pa bo Slovenija uspela doseči zadostno precepljenost do poletja? Poklukar meni, da nam bo uspelo, če bodo dobavitelji do konca junija dostavili vse dogovorjene količine cepiva. "Ključno je imeti cepivo."