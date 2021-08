Cepljenje otrok? Starši omahujejo

"Jaz mislim, da koristi cepljenja proti covidu-19 v tej skupini od 12 let naprej zagotovo odtehtajo tegobe. Zaradi tega, ker covid-19 tudi v tej starostni skupini lahko do petim odstotkom otrok povzroči ta dolgotrajni covid, kjer pride do različnih težav, ki lahko trajajo več kot štiri tedne. Se pravi utrujenost, glavoboli, nesprečnost, lahko so to bolečine v prsnem košu, težka sapa. Poleg tega pa lahko pride do tega najhujšega zapleta – večorganskega vnetnega sindroma po sami bolezni. Tudi pri nas je bilo več kot 30 otrok, kjer je srčna mišica prizadeta in pride do miokarditisa. Tako zagotovo svetujem, da se otroci cepijo," odgovarja.

Cepljenje otrok – med čim tehtamo? Med stranskimi učinki in potekom bolezni. V oddaji 24UR ZVEČER so gostili pediatra Denisa Baša . Kaj torej svetuje staršem, ki omahujejo – cepiti svoje otroke ali ne?

Začetek pouka je pred vrati. Morda bo na razred v povprečju otrok ali dva cepljena, kar je veliko premalo. Okužbe pa se med mladimi od 15 do 24 let hitro širijo. Kaj narediti? Pa maske, te bodo del našega vsakdana očitno še dolgo. Tudi v šolah? In kakšni so pomisleki med slovenskimi starši glede mask in vseh omejitev v šolah? Na eni strani želimo odprte šole, po drugi pa nekateri nikakor ne želijo upoštevati omejitvenih ukrepov, kaj šele, da bi se cepili.

Ampak gotovo je treba po drugi strani tehtati tudi med stranskimi oziroma neželenimi učinki ob cepljenju in med posledicami, ki jih prinaša okužba s koronavirusom. Kaj na to pravi Baš? Pediater izpostavlja, da je varnostni profil podoben, kot pri odrasli populaciji. "Mogoče nekoliko več reakcij v smislu povečane telesne temperature, bolečine na mestu cepljenja, utrujenosti, sicer pa je cepivo varno. Tudi na primer neželeni učinki, o katerih so veliko poročali; tudi pri nas smo veliko o tem slišali, da lahko pride po cepljenju do vnetja srčne mišice – miokarditisa. Moram povedati, da je to redek zaplet in da večina teh otrok je imela blago obliko. Tako da v bistvu na eni strani, če pogledamo, verjetnost, da boš imel miokarditis po bolezni je veliko večja, kot pa po cepljenju."

Kakšna pa je njegova osebna izkušnja, kaj se je on odločil? Baš razlaga, da ima doma dva najstnika in oba sta bla cepljena. "Malo sta tožila za bolečinami v roki, hči je imela tudi zvečer malo povišano temperaturo, ampak sem se odločil in ju cepil."