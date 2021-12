Cepljenje otrok je bilo predvideno enkrat tedensko, zdaj cepijo praktično vsako popoldne

"Pri nas ne kompliciramo in po zaslugi naše glavne sestre na kliniki zadeva teče izjemno dobro," je poudaril. V popoldanskem času pomagajo tudi nekateri mladi zdravniki specializanti, da cepljenje poteka v okolju, prijaznem za otroke.

Poročil o stranskih učinkih cepljenja otrok za zdaj ni. "Morda bodo, ko bodo prišli na drugi odmerek, povedali, kako je bilo po prvem," je dejal. Po njegovih besedah pa so bile izkušnje doslej sicer dobre.

Odmerki so prilagojeni otrokom

Cepljenje otrok v Sloveniji poteka od 14. decembra. Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je pred tem sprejela stališče pediatrične stroke, da je cepljenje posebej priporočeno za otroke s kroničnimi boleznimi in otroke, ki so v stiku z osebami s tveganjem za hujši potek covida-19 in jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem.

Otroci so cepljeni z odmerki cepiva podjetja Pfizer, ki so prilagojeni otrokom ter tako manjši in manj koncentrirani. Po podatkih NIJZ je bilo v Sloveniji s prvim odmerkom doslej cepljenih 464 otrok, z vsemi pa 27.

Na pediatrični kliniki se je sicer v zadnjem času zmanjšalo število otrok, ki zaradi respiratornih obolenj potrebujejo bolnišnično zdravljenje, je pojasnil Pokorn. Val respiratornih obolenj se je letos začel predčasno, že konec poletja, je spomnil.