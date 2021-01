Cepljenje proti covid-19: zaupati strokovnjakom

O tem, zakaj je cepljenje zgodovinsko in tudi zdaj v boju proti novemu koronavirusu ključno, je 24ur Fokus pojasnila dr. Alenka Kraigher, dolgoletna vodja Centra za nalezljive bolezni NIJZ, predavateljica epidemiologije in urednica največje slovenske raziskave o odnosu do cepljenja v Sloveniji. "Cepljenje je velik uspeh medicine in to je naša velika priložnost. Kadarkoli, ko je možno cepljenje, se izognemo bolezni in tako pri sebi kot tudi da preprečimo bolezen pri svojih bližnjih. In glede na uspehe cepljenja skozi zgodovino lahko rečemo, da je to najuspešnejši ukrep in se mi zdi, da je ta priložnost, da imamo cepivo razmeroma hitro, res treba vzeti kot eno veliko dobrobit."

Nocoj boste v Fokusu tako videli tudi, kako je bilo preden smo dobili cepiva za bolezni, ki so danes že skoraj izkoreninjene; kako je bilo, ko so zaradi teh bolezni zbolevali in umirali otroci, danes pa prav zaradi cepiv teh smrti ni. Črne koze, otroška paraliza, davica ... Kako je pri nas s precepljenostjo, kako je z lažnimi novicami, na kaj biti pozoren in kako jih prepoznavati ...

Doc. dr. Marko Pokorn, strokovni direktor pediatrične klinike, nam je takrat pokazal to dokumentacijo, stare evidenčne knjige iz arhivov stare infekcijske klinike. V njih pa šokantni podatki o smrtnih primerih otrok v času, ko cepljenja proti prej omenjenih otroškim boleznim še ni bilo. "Saj veste, zgodovinski spomin je žal kratek. ... Okužbe s Hib. To je bila v 90-ih letih bakterija, ki je pri majhnih otrocih povzročala sistemske okužbe, meningitise, ki so puščali otroke s psoledicam ... Jaz sem to doživel kot mlad zdravnik. Nekaj deset otrok smo imeli vsako leto in to so bile stresne okužbe. Večino smo uspeli pozdraviti, ampak kakšnega otroka smo tudi izgubili in kakšni otroci so preživeli s posledicami. Odkar cepimo proti tej bolezni, teh okužb praktično ne vidimo," na primeru te bolezni učinek, dobrobit cepljenja pojasni dr. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike. Ravno zaradi cepljenja se tudi mnoge druge otroške nalezljive bolezni pojavljajo izjemno redko. Ošpic denimo od leta 2000 do 2010 nismo imeli, po letu 2010 pa so se pojavili manjši izbruhi, ko je virus k nam prišel iz tujine.