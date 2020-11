Cepljenje proti covidu-19: prostovoljno, najprej za rizične skupine

Vlada RS se je včeraj seznanila z nacionalnim programom cepljenja proti covidu-19. Ko bo cepivo na voljo, bo hitra distribucija eden najpomembnejših elementov obvladovanja javnozdravstvene krize. Cepljenje pa bo pomembno pri reševanju življenj, zaščiti zdravstvenih sistemov in naporih za oživitev ekonomije, so sinoči sporočili po seji vlade.

"Cepivo proti koronavirusni bolezni, se razume, bo najhitreje in najučinkoviteje odpravilo zaplete in težave, ki jih imamo zaradi okužb in hitrega širjenja," je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 uvodoma dejala sekretarka iz direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje Doroteja Novak Gosarič .

Kot je še pojasnila Novak Gosaričeva, bo cepljenje temeljilo na prostovoljni bazi. Na novinarsko vprašanje, ali bo brezplačno, pa je odgovorila, da cepljenje ne more biti brezplačno. "Bo pa šel denar za cepiva in cepljenje iz proračunskih sredstev," je še zagotovila.

Kot je dejala Novak Gosaričeva, bo v Sloveniji po najboljšem možnem scenariju prvo cepivo dotopno konec decembra. Je pa čas, oziroma kako hitro bo cepivo na voljo, odvisno tudi od strategije cepljenja, ki jo pripravlja ministrstvo za zdravje. "Cepiva prihajajo iz treh različnih platform in tukaj so tri različne strategije, ki bodo sledile lastnostim – od shranjevanja do indikacij," razlaga sekretarka. Strategije se bo tako pripravljajo sproti.

Ministrstvo za zdravje je predlog nacionalnega programa, ki predstavlja podlago za pripravo strategije, pripravilo na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. Program določa ukrepe za uspešno uvedbo cepiva, zadostno precepljenost in njeno spremljanje. Izvajanje nacionalne strategije bodo usmerjali razpoložljiv nabor cepiv in nove informacije o cepivih. Pripravljenost in usklajevanje po navedbah vlade ostajata ključnega pomena za premagovanje pandemije in reševanje življenj, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Pobuda Covax zbrala dve milijardi dolarjev (nekaj manj kot 1,7 milijarde evrov) za cepivo proti covidu-19

Globalna pobuda Covax za pravično razdeljevanje cepiva proti covidu-19 je presegla vmesni cilj in zbrala več kot dve milijardi ameriških dolarjev (preračunano okoli 1,69 milijarde evrov) za nakup in distribucijo cepiva v revnih državah, a potrebujejo dodatna sredstva, pa je danes sporočila mednarodna organizacije Gavi, ki sodeluje v pobudi.

Zbrana sredstva jim bodo omogočila nakup milijarde odmerkov cepiva za 92 držav, ki si jih drugače ne bi mogle privoščiti, so pojasnili.

Vodja Gavija Seth Berkley je dejal, da so države in posamezniki iz vsega sveta omogočili, da so dosegli ta cilj, da pa nujno potrebujejo sredstva za financiranje zdravljenj in diagnostike.

Povedal je, da do konca leta 2021 potrebujejo še 5,3 milijarde dolarjev (4,48 milijarde evrov) za diagnostiko in 6,1 milijarde (5,16 milijarde evrov) za terapije. Dodatnih pet milijard dolarjev (4,23 milijarde evrov) pa bodo v letu 2021 potrebovali za nakup cepiv.

Povedal je še, da sta ameriški farmacevtski velikan Pfizer in njegov nemški partner BioNTech, ki sta ta teden sporočila, da je njuno cepivo v tretji fazi kliničnih testiranj 90-odstotno učinkovito, izrazila zanimanje za dobavo cepiva. Dodal je, da nadaljujejo pogajanja s številnimi proizvajalci.

Covax je pobuda Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in dveh velikih mednarodnih javno-zasebnih partnerstev - Gavi, ki razdeljuje cepiva otrokom po svetu, in Cepi, ki pomaga razvijati cepiva.