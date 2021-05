PRENOS V ŽIVO: Cepljenje proti covidu-19: kje poiskati in kakšen je pomen strokovnih informacij?

Zdravniška zbornice Slovenije (ZZS) je pripravila novinarsko konferenco, na kateri predstavljajo, kje vse so prebivalcem na voljo strokovne informacije, povezane z vprašanji o cepljenju proti covidu-19, na koga vse se lahko obrnejo za odgovore in kakšne so trenutno obremenitve zdravnikov na primerni ravni. Ti namreč poročajo, da dnevno prejmejo tudi po več deset pa tudi do 100 elektronskih sporočil in klicev samo v povezavi z cepljenjem.

Opozorajajo tudi na to, da je treba pri pridobivanju informacij biti zelo pozoren na vire informacij, predvsem ali ima oseba, ki podaja neke strokovne informacije za to potrebna strokovna znanja. Odgovorili bodo na še nekaj dodatnih najpogostejših vprašanj, ki se prebivalcem zastavljajo v povezavi s cepljenjem proti covidu-19.

Predsednica ZZS in vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović je uvodoma na vprašanje, kako se je zbornica vključila v informiranje o cepljenju, odgovorila, da zbornica v imenu vseh zdravnikov čuti veliko potrebo po tem, da se vključi v omejitev epidemije. "Ta postaja namreč vedno bolj naporna, stvari trajajo in res si želimo, da bi se čimprej umirile." "Cepljenje, vidimo, deluje. Zavedamo pa se, da je treba na strokoven način obveščati javnosti," je dodala. Po njenih besedah vprašanja v zvezi s tem zdravniki ves čas dobesedno dobivajo od vsepovsod, tudi na zasebne elektronske naslove.

Odziv na infodemijo: vzpostavitev klicnega centra

Spregovorila je tudi Mojca Matičič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana ter strokovna vodja klicnega centra za informacije o koronavirusu. Kot je poudarila, je klicni center nastal dva dni pred prvo razglasitvijo epidemije, kot odziv na infodemijo. Samo v drugem valu so prejeli 150.700 klicev, dnevni rekord pa je 1760. Najdaljši klic je trajal eno uro in 35 minut in so ga opravili pred dvema dnevoma.

Zelo veliko klicev se nanaša na cepljenje proti covidu-19, sploh v zadnjem času pa so pomembna tema stranski učinki pri cepljenju. "Z vsakim se pogovorimo in mu pojasnimo, razložimo prednosti in pomanjkljivosti posameznih cepiv," pravi Matičičeva. "Posebno pozornost posvečamo tudi nosečnicam ter doječim materam." Cepljenje se je po njenem mišljenju med Slovenci v zadnjem času uveljavilo kot posebna dobrina. Ob tem je še enkrat pozvala naj vsi, ki imajo kakršne koli dileme, povezane z novim koronavirusom ali cepivom, pokličejo in skušali jim bodo odgovoriti.

Po mnenju Polone Campolungi Pegan izZdravstvenega doma (ZD) Nova Gorica ter članice Odbora za osnovno zdravstvo pri ZZS pa je vprašanj v zvezi s cepljenjem v zadnjem času občutno več. "V začetku je bilo največ vprašanj na temo organizacije cepljenja. Ljudje so bili pogosto zmedeni, niso se znali prijaviti, niso razumeli, kako se sestavljajo ti prednostni seznami, nekaj je bilo hude krvi ... Če je bilo prej veliko vprašanj logistično-organizacijskega tipa, pa se zdaj vprašanja prevešajo v strokovne teme. Težava na primarnem nivoju pa je, da kader nima ciljanega časa samo za te dileme. Seveda bi si želeli več časa, da bi se posvetovali z vsakim posameznikom in klicni center je tukaj zelo dobrodošel oziroma nam je v zelo veliko pomoč." Želela pa bi si, da bi bil bolj promoviran. Ob tem na vse, ki imajo dvome, apelira, naj pokličejo. "Mi si res želimo, da bi čim več ljudi dobilo relevantne informacije." Kot pravi, tudi zato, ker se zdravstvo na primarni ravni poglavitno ukvarja z drugimi področji in nimajo toliko informacij oziroma niso tako podorobno na tekočem s tem. Prav tako pa to razbremeni kader v zdravstvenih ambulantah primarne ravni. Zdravstvene delavce naj se po njenih besedah porabi za zdravstvo in ne za administrativne stvari - tukaj je namreč bilo veliko tovrstnega dela: sestavljanja seznamov in podobno.

'Berimo in verjamimo tistim, ki imajo neko odgovornost, ki morajo za informacijami stati'

Še vedno pa je tukaj del ljudi, ki verjame in tudi širi napačne in lažne informacije. Kot poudarja specializant infektologije David Zupančič (v imenu Mladih zdravnikov), so tukaj zelo problematična družbena omrežja. Dandanes lahko tam namreč vsak zapiše oziroma objavi, kar želi. Tudi zato je treba preverjati, kdo je avtor teh objav in s kakšnim namenom jih deli. Še posebej jih takšne stvari prizadanejo, ko se soočajo z ne ravno najlažjimi poteki bolezni ali celo smrtjo. Ob tem je pozval javnost, da verjame tistim, ki z odgovornostjo stojijo za tistim, kar povedo, objavijo, priporočijo.

Na novinarski konferenci sodeluje tudi Alojz Ihan – predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. "To, da znamo pojasnjevati dejstva o tej novi bolezni, je dolžnost nas kot zdravnikov," je izpostavil. "Covid-19 je resnično problem, to ni nekaj namišljenega. Videli smo smrti, vsak od naših kolegov je imel priložnost priti na te oddelke. Ampak na srečo smo dobili cepiva. Ta so učinkovita, ni pa pri taki bolezni dovolj samo to. Treba je vsak dan pojasnjevati in prepričevati javnost."

Kot pravi, ima sam vsak dan po 30 tovrstnih sporočil z vprašanji, če ne bi bilo klicnega centra, bi jih imel 300. Opaža pa, da je o neželenih učinkih izjemno dobro poroča. "Ker so cepiva nova in smo vsi na to zelo pozorni." Poroča se sicer tudi o blažjih stranskih učinkih, ki ji to cepivo povzroča. To pa pomeni, da se ta poročila zelo približujejo rezultatom kliničnih študij.