Cepljenje proti covidu-19 v nedeljo v več domovih za starejše po državi

Sledili bodo starejši (60 let in več), ki bi se cepili postopoma glede na dostopnost cepiva: najprej stari 80 let in več, nato stari 70 let in več in 60 let in več. Kasneje bodo na vrsto prišli še kronični bolniki ter skupine kritične infrastrukture (zaposleni v vzgoji in izobraževanju, prometu, trgovini in podobno).