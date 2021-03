Cepljenje šolnikov se nadaljuje, na velenjski šoli v ponedeljek spet pouk

S cepivom AstraZenece se je v sredo cepilo dve tretjini učiteljev iz omenjene osnovne šole, po cepljenju pa jih je veliko poročalo o močnem glavobolu, vrtoglavici, povišani telesni temperaturi čez 39 stopinj Celzija in slabem počutju. Že v četrtek je doma ostalo pet učiteljev, v petek pa 26, zato so odpovedali petkov pouk in zagotovili le nujno varstvo.

Cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju se je marsikje začelo minuli teden, v soboto so med drugim učitelje in vzgojitelje cepili v Celju. Po navedbah MMC RTV Slovenija se je v soboto v Celju cepilo približno 600 učiteljev in vzgojiteljev, od tam pa poročajo o posameznih primerih povišane telesne temperature in glavobola.

Zanikali lažno novico: ljubljanski ravnatelj, ki je umrl, se ni cepil

Zdravstveni dom Ljubljana cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju načrtuje po 15. marcu. Šolski center Ljubljana, kjer se je za cepljenje prijavilo 99 ljudi, pa je danes uradno zanikal navedbe z družbenih omrežij glede smrti ravnatelja Srednje strojne in kemijske šole Zdenka Nosana. Kot je v sporočilu za javnost zapisala direktorica centra Nives Počkar, se Nosan ni cepil in cepljenje ni bilo vzrok njegove smrti. Prvih deset zaposlenih bodo sicer cepili v torek, ostale pa nato v soboto.

Stroka medtem poudarja, da so stranski učinki po cepljenju pričakovani. Po vsakem cepivu se lahko pojavijo nezaželeni učinki. Najpogostejši so lokalni učinki na mestu cepljenja, temu se lahko pridružijo splošno slabo počutje ter bolečine v mišicah in sklepih, pri približno desetih odstotkih pa tudi vročina. Te težave lahko trajajo od 16 do 22 ur po cepljenju in postopoma izzvenijo, je v četrtek v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila Mateja Logar.

Minister za zdravje Janez Poklukar pa je v petek dejal, da so blagi stranski učinki po cepljenju do določene mere zaželeni, saj kažejo na odziv na cepivo, si pa želijo čim manjše, da ne pride do strahu med prebivalstvom. Ob tem je poudaril, da po mnenju stroke ni nobenih zadržkov, da ne bi nadaljevali strategije cepljenja, tudi z uporabo cepiva AstraZenece.