Cepljenje šolnikov se nadaljuje, na eni izmed gimnazij pouk preventivno na daljavo

Potem, ko so morali na eni izmed velenjskih osnovnih šol zaradi velika števila bolniško odstotnih učiteljev po cepljenju odpovedati pouk, so se na eni izmed mariborskih gimnazij na takšen možen scenarij pripravili. Pouk tako preventivno poteka na daljavo. Konec tedna si je nekaj šolnikov sicer premislilo glede cepljenja, a kot pojasnjujejo na cepilnem centru Velenje, so šolniki kljub morebitni odložitvi cepljenja vedno na prioritetni listi in se lahko zanje cepivo ponovno naroči, ga pa v primeru odklonitve ne shranjujejo, temveč ga takoj uporabijo za ostale prioritetne skupine.

Cepljenje učiteljev in vzgojiteljev se je po državi sicer nadaljevalo tudi ta konec tedna.Predsednik združenja ravnateljev osnovnih šol Gregor Pečan je iz pogovorov z ravnatelji ocenil, da ima približno četrtina cepljenih močnejšo reakcijo po cepljenju, okoli 50 odstotkov jih ima zmerne reakcije, preostala slaba četrtina pa nima posebnih reakcij. Kot je na vladni novinarski konferenci še enkrat poudarilaMateja Logar so takšne reakcije povsem običajne. Doslej zabeleženi stranski učinki so manj verjetni kot zapleti zaradi covida-19. Kot je poudarila, lahko tudi tisti, ki covid-19 prebolijo v relativni blagi obliki kasneje trpijo za post covidnim sindromom.

icon-expand Cepljenje šolnikov po državi se nadaljuje. FOTO: Bobo

Šolniki so kljub različnim razlogom za odlložitev cepljenja, vedno na prioritetni listi za cepljenje z AstraZeneco Pouk danes meddrugim spet poteka Mihe Pintarja Toleda v Velenju, kjer je v petek odpadel, saj je bilo zaradi reakcije na cepivo bolniško odsotnih 26 učiteljev. Koordinatorica cepljenja proti Covid-19 iz cepilnega centra ZD Velenje dr. Helena Poličnik, je pojasnila, da so doslej cepili 544 šolnikov, medtem ko je bilo prijavljenih na cepljenje 630. Kot je pojasnila, jih je nekaj cepljenje odložilo zaradi bolezni (prehlad), 30 pa jih pričakujejo še v tem tednu. Cepljenje je med vikendom potekalo tudi v Celju, kjer se je cepljenja udeležilo okoli 30 odstotkov manj zaposlenih, kot je izrazilo interes. Cepljenih je bilo okoli 600 šolnikov. Pa si lahko šolniki še premislijo in se vseeno odločijo za cepljenje, tudi če so ga že zavrnili? Dr. Poličnik pojasnjue, "da strategija omogoča, da so šolniki kljub različnim razlogom za odložitev cepljenja vedno na prioriteti za cepljenje s cepivom AstraZeneca. Se pravi, da za njih vedno lahko naročimo cepivo in ko ga prejmemo, jih cepimo. Cepiva pa ne shranjujemo za njih, ga v primeru odklonitve cepljenja takoj porabimo za druge prioritetne skupine." Na mariborski gimnazji Antona Martina Slomška preventivno pouk na daljavo Kot poroča RTV Slovenija, pa so na mariborski Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru danes organizirali pouk na daljavo, saj se je tam za cepljenje odločilo kar 70 odstotkov vseh zaposlenih, ki so jih cepili v soboto. Sicer se, kot pojasnjuje njihov ravnatelj, 13 zaposlenih ne čuti zmožne za delo. Kot je še povedal, gre pri njih za povsem pričakovane stranske učinke cepiva AstraZeneca. Kot je opisal ravnatelj so se sicer pred cepeljenjem zaposleni pogovorili o pričakovanih stranskih učinkih, zato ta niso nobeno presenečenje. Zdravstveni dom Ljubljana cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju sicer načrtuje po 15. marcu.

icon-expand Cepivo AstraZeneca. FOTO: Shutterstock

Spomnimo Kot smo poročali, je na velenjski osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda, kjer so cepili dve tretjini učiteljev, v petek odpadel pouk, saj je bilo zaradi reakcije na cepivo 26 učiteljev bolniško odsotnih. Kot je pojasnil Borut Štrukelj, je pri cepivu AstraZenece reakcija po cepljenju morda nekoliko bolj izrazita, a s to reakcijo moramo živeti kratek čas, običajno ne več kot 24 ur: "To je pozitiven učinek, naš organizem je torej začutil tujek in začel reagirati. Naslednji dan se lahko počutimo, kot pravijo nekateri, 'kot bi nas povozil vlak', to se pravi lahko začutimo hudo utrujenost, a ta naslednji dan izzveni in je povsem običajna,"pojasnjuje dr. Štrukelj. Kot poudarja, moramo razumeti, kako delujejo cepiva:"Če ima človek namreč po cepljenju takšen odziv, je to zelo pozitivno, to pomeni, da je imunski sistem zelo aktiven, torej telo dobro reagira in to statistično pomeni boljšo zaščito," je poudaril.