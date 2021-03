Cepljenje: šteje le prijava pri osebnem zdravniku

V Hrastniku cepljen 24-letnik brez pridruženih obolenj ali zaposlitve v kritičnem poklicu, pripoveduje, da še zdaleč ni edini, ki ni del nobene od prioritetnih skupin in je že bil cepljen. "Prijavili so se tudi nekateri moji drugi družinski člani. In veliko večino, vključno z menoj, so tudi prejšnji teden klicali, da imajo prosti termin in da naj se pridem cepit," je povedal.

Medtem pa Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kjer so zadolženi za razdeljevanje cepiva, trdi, da o morebitnih nepravilnostih nimajo podatkov. Kot pravi, morajo cepilna mesta, ko naročajo cepivo, tudi navesti, za kaj ga potrebujejo. NIJZ pa da cepiva tistim, ki še niso na vrsti, ne pošilja. "Vsako cepilno mesto natančno ve, kaj mora cepiti in kdo je na vrsti za cepljenje. Nekateri centri so izredno organizirani, zelo dobro delajo, zelo veliko lahko pocepijo itn., drugi malo manj," je dejal.

Denimo na Kočevskem, kjer so najprej cepili vse prioritetne skupine, nato pa še mlajše in zdrave. Kot pravijo, bi z veseljem cepili tudi najranljivejše od drugod. Da bi to bilo izjemno smiselno, se strinja tudi predsednik Sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um Igor Muževič, pa na ravni države takšnega sistema žal ni. "Gre za to, da bi država morala nujno skupno, enotno informacijsko platformo ustanoviti, da se enakomerno vse ogrožene bolnike lahko na enem mestu vodi in da so preusmerjeni po avtomatizmu v cepilne centre, ki pokažejo zmožnost, da precepijo te ljudi," je prepričan.

Zametek takšnega sistema pa da je bil portal e-Uprava, kjer so že jeseni pričeli zbirati prijave in po treh mesecih, odkar pri nas že cepijo, danes sporočili, da je takšna prijava brezpredmetna. Številni kronično bolni in starejši torej poziv na cepljenje čakajo zaman. Prijaviti se morajo pri svojem zdravniku. "Popolnoma narobe zastavljena strategija, sedaj pa imamo primer, kot da imamo 60 blagajn v trgovini. In potem se čudijo, zakaj tisti, ki ima tri stranke, zmore vse to obdelati, tisti, ki pa jih ima 1000, pa ne more. Tudi cepiva ne sledijo dejanskim potrebam prijavljenih," je poudaril Muževič.

Morebitne nepravilnosti na terenu preverjajo zdravstveni inšpektorji, ki pa do zdaj niso izrekli še nobene denarne sankcije.