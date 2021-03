Cepljenje v Kočevju na inovativen 'drive-in' način

Po starostnikih in kroničnih bolnikih so v Kočevju s prvim odmerkom cepiva AstraZeneca uspešno cepili še vse šolnike, policiste in zaposlene v pravosodju, ki so izkazali interes. Povpraševanje po cepljenju je veliko, pravijo v Zdravstvenem domu Kočevje. S takšno hitrostjo cepljenja bi kolektivno imunost lahko dosegli že sredi aprila. Skrivnost takšnega uspeha je v inovativni logistični rešitvi, so prepričani v kočevskem cepilnem centru, ki so ga po sistemu "drive-in" organizirali kar v tamkajšnji športni dvorani.

icon-expand