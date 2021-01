Cepljenje v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču, v Kranju v avli občine

Na Ministrstvu za zdravje zatrjujejo, da so iz Moderne sporočili, da bodo v prvih dveh mesecih vsem državam članicam lahko zagotovili le manjše količine svojega cepiva, Sloveniji pa bodo tako v prvih dveh mesecih dobavili le 26.000 odmerkov. Koliko odmerkov bodo zagotovili po marcu, še niso sporočili, enako pa velja za vse države članice EU, so poudarili na MZ. Gre predvsem za omejene proizvodne možnosti in s tem omejitve pri preskrbi trga EU.

Evropska komisija je s proizvajalcem cepiva Moderna sklenila dogovor za 80 milijonov odmerkov z možnostjo povečanja še za enkrat toliko. Od tega je Slovenija upravičena do 369.767 odmerkov, ob dodatnih 80 milijonih odmerkov pa še do enkrat toliko – skupno torej do 739.534 doz.

Dobava Moderninega cepiva se sicer začenja z današnjim dnem. Vse pošiljke bo odpravilo logistično podjetje Kuehne+Nagel, distribuirali pa jih bodo iz centraliziranega farmacevtskega središča Moderne v Evropi. Podpredsednik podjetja Moderna, Dan Staner, je dejal, da bo distribucija v EU eden največjih logističnih izzivov v zgodovini podjetja.

V tem tednu se bo sicer v zdravstvenih domovih po državi začelo cepljenje proti covidu-19 tudi za splošno prebivalstvo, med prvimi pa bodo na vrsti starejši od 80 let. Tedensko zdaj dobimo 16.500 odmerkov Pfizerjevega cepiva, načrt cepljenja pa bo NIJZ podrobneje predstavil v torek. Cepljenje pri nas se je sicer začelo v nedeljo, 27. decembra, in sicer v domovih za starejše. Prvi so bili na vrsti tisti, ki covida-19 še niso preboleli in so izrazili interes za cepljenje, pa tudi nekaj zaposlenih v DSO in najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci.

Cepljenje v Kranju v avli mestne občine, v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču

Iz Mestne občine Kranj so sporočili, da bodo s cepljenjem občanov, starejših od 80 let, začeli v četrtek v avli mestne občine. Ker v ZD Kranj še nimajo podatka o dostavi oziroma količini cepiva, informacij o tem, koliko ljudi bodo lahko cepili v četrtek, še ne morejo podati. Vse prijavljene tako pozivajo, naj bodo dosegljivi po telefonu in naj redno preverjajo elektronsko pošto.

Na cepljenje se je možno prijaviti na spletni strani Zdravstvenega doma Kranj (ZD) z obrazcem, tistim, ki se po spletu ne morejo prijaviti, pa je na voljo telefonska številka 040 807 672 vsak delovni dan med 8. in 13. uro.