"Do tega je prišlo, ker so nekatera podjetja, ki jim nudimo skupinsko cepljenje, zlorabila naše zaupanje, gre samo za to odgovornost in zaupanje med nami in njimi za točno določeno število terminov za eno skupino,"pravi Repar Bornškova. Po naših podatkih so podobne povezave zakrožile med ljudmi, ki jim niso namenjene. "O tem smo bili obveščeni. Kreirali smo točno toliko terminov, kolikor je bilo naročenih v določenem podjetju, če so na ta način delili to geslo in ga prepošiljali naprej, so pač naročili manj ljudi iz podjetja."

Vodja cepljenja v Ljubljani sicer opozarja, da številni odpovejo termin cepljenja ali pa enostavno ne pridejo, ko so naročeni. Razlogi: dvom v cepljenje, v veliki meri pa tudi to, da so že prejeli odmerek.

V sistemu zdravstvenega doma Ljubljana je bilo konec prejšnjega tedna še 11 tisoč ljudi, ki bodo na cepljenje vabljeni prihodnji teden. Čaka pa jih še cepljenje čakajočih iz državne baze zVem - a preden začnejo naročati, pričakujejo, da NIJZ s seznama odstrani tiste, ki so že bili cepljeni.