Cepljenje v Novi Gorici organizirano tudi konec tedna, a zanimanja ni veliko

Potem, ko je Avstrija napovedala obvezno cepljenje in ko slovensko zdravstvo diha že na škrge, ko je vprašljiva obravnava nekovidnih bolnikov, zaradi preobremenjenosti pa odhajajo tako medicinske sestre, zdaj pa očitno tudi vse več mladih zdravnikov, in ko je jasno sporočilo stroke - samo cepljenje lahko ustavi razpad sistema in zagotovi umirjen iztek epidemije, so nekateri cepilni centri po državi odprti tudi za konec tedna, da bi se nekako le premaknili s samo 54 odstotne precepljenosti Slovencev. A obisk cepilnih točk je bil v soboto manjši kot pred dnevi. Zato niso prepričani, da bodo tudi v prihodnje cepljenje organizirali med vikendi. Vse je odvisno še od povpraševanja čez teden in od kadrovskih zmožnosti, pravijo.