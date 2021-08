Beovićeva: Precepljenost vpliva tudi na obravnavo drugih bolnikov

Kdo bo prejel poživitveni odmerek?

"V Sloveniji smo že sprejeli priporočilo, da je poživitveni, torej tretji odmerek možen pri ljudeh, ki so hudo imunsko oslabeli oz. imajo resne kronične bolezni, zaradi katerih so v posebni nevarnosti za hud potek bolezni covid-19," je dejala in dodala, da se za podobne korake odločajo tudi druge države po svetu.

"Verjetno bomo tudi v Sloveniji v naslednjih tednih razširili nabor oseb, za katere se nam zdi smiselno, da bi prejele tretji odmerek," je dejala. Kot pravi, so raziskave, ki so analizirale učinkovitost in varnost tretjega odmerka obeh mRNA-cepiv, na pregledu pri evropski agenciji zdravila ter pri ameriški agenciji za hrano in zdravila. Slednja je pred kratkim že odobrila uporabo pri imunsko oslabelih ljudeh, podobno, kot smo priporočili v Sloveniji. "V prihodnjih mesecih pa se bo v ZDA to razširilo tudi na širšo populacijo. Verjetno se bomo za nekaj takega odločili tudi pri nas, ampak kot rečeno, še čakamo na podatke," je pojasnila.