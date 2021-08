'Pogovoru o zapiranju države se bomo lahko izognili le s cepljenjem'

Napovedi o 70-odstotni precepljenost do sredine poletja, so bile očitno preveč optimistične, a kot pravi minister za zdravje Janez Poklukar, je še vedno nujno, da ta odstotek čim prej dosežemo. Le tako bi se namreč lahko izognili pogovoru o zapiranju države. Napovedal je še, da bo strokovna skupina v torek razpravljala o tem, kdaj in za koga uvesti tretje cepljenje.

Jasno je, da so bile napovedi vladnih koordinatorjev, promotorjev cepljenja pa tudi ministrstva za zdravje in premierja Janeza Janše zelo optimistične. Spomnimo, da smo ciljali na 70-odstotno mejo precepljenosti sredi poletja, čeprav smo si v strategiji zadali nižjo, 60-odstotno precepljenost. "Lahko realno računamo, da bomo precepljenost, ki uspešno zaustavlja epidemijo, dosegli v sredini junija," je maja dejal Janša.

Tik pred septembrom pa je z vsemi cepljenih 42,7-odstotka prebivalcev, s prvim odmerkom pa niti polovica. Vprašanje je, kako torej prepričati državljane, sploh pri nas, kjer po raziskavi Eurobarometra vlada najbolj odklonilen odnos do cepljenja, naj se cepijo. Posledica omenjenih številk je 141 hospitaliziranih covidnih bolnikov, kar je še enkrat več kot prejšnji ponedeljek. A Slovenija ni edina s takšno sliko, podobno je v številnih drugih evropskih državah. "Minuli teden je bila zabeležena 11-odstotna rast števila smrti v regiji. Zanesljiva projekcija jih v Evropi napoveduje 236.000 do 1. decembra," je dejal direktor WHO za Evropo Hans Kluge. A tudi doslej 1,3-odstotka umrlih zaradi covida v Evropi, marsikoga v Sloveniji ni prepričalo v cepljenje. Bo dovolj Janševa obljuba, da bodo pravilo PCT in ostali ukrepi odpravljeni, ko bo cepljenih 70-odstotkov, kot so to storili na Danskem in v Veliki Britaniji?

V petek so se namreč Danci razveselili napovedi, da je zaradi visoke stopnje precepljenosti epidemija pod nadzorom, posledično pa se vsi ukrepi 10. septembra ukinjajo. Sledijo tudi Islandci, kritični meji 70 odstotkov pa se bo kmalu pridružila še Italija. Celo Švedska, ki je bila zaradi milih ukrepov več mesecev zgled in priljubljen primer anticepilcev, zdaj po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni beleži 66,6 odstotka polno cepljenih prebivalcev.

"Le z zadostno precepljenostjo se bomo lahko izognili pogovoru o zapiranju države" "Projekcije jasno kažejo, da ob 70 ali več odstotni precepljenosti Sloveniji najverjetneje ne grozi razmišljanje o tem, da bi se morali popolnoma zapreti. Vendar pa ni bistveno le, da dosežemo tez 70-odstotkov, pač pa tudi kdaj jih moramo doseči," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal minister za zdravje Janez Poklukar in ponovil, da se bomo le tako lahko izognili pogovoru o zapiranju države. Pojasnil je, da na primeru Anglije lahko ugotovimo, da so polno cepljeni bolj odporni na različico delta. "Zato prejšnji teden sprememba, da vsi, ki so dvakrat cepljeni, takoj dobijo QR kodo, ki velja za vse dejavnosti. Hkrati pa smo prestavili rok 14 dni pri AstraZeneci," je dejal in pojasnil, da si prej pri tem cepivu Evropsko digitalno potrdilo dobil tri tedne po prvem cepljenju. Ker želijo ljudi spodbuditi, da se cepijo še z drugim odmerkom.

"Pri tretjem cepljenju zmanjšamo možnosti za težek potek bolezni," je dejal Poklukar.

"Še naprej velja, da so prebolevniki, ki so enkrat cepljeni znotraj 240 dni po pozitivnem PCR-testu, priznani kot polno cepljeni," je dejal, a pojasnil, da bo strokovna skupina v torek razpravljala o tem, kdaj in komu uvesti tretje cepljenje. Dodal je, da je bila nedavno na ECDC predstavljana izraelska študija, ki kaže, da se s tretjim odmerkom pomembno dvigne zaščita, kot je pojasnil - za več deset odstotkov. "Najprej se razmišlja, da bi zaščitili osebe v domovih za starejše občane, zdravstvo, sociala in starejše od 50 let," je pojasnil. "Sočasno razmišljamo o tem, da bi cepljenje s tretjim odmerkom omogočili tudi vsem cepljenim v tujini," je dejal in dodal, da bi na ta način pridobili tudi slovensko QR kodo oziroma Evropsko digitalno potrdilo.

"Vrh četrtega vala bo začetek oktobra" "V 19. stoletju smo v Sloveniji cepili prve proti črnim kozam. Leta 1928 je bil odkrit penicilin in začela se je doba antibiotikov. Te dva ukrepa sta rešila na milijone ljudi. To je bil plod medicinske stroke, znanosti in organizacije v zdravstvu. Zakaj, če smo vsa ta leta rešili generacije, ne bi zdravstvu in medicinski stroki verjeli danes," je dejal in dodal, da je cepljen tako on, kot njegova družina. "Tudi otroci, ki so starejši od 12 let," je dodal. Dodal je, da popolnoma zaupa v cepivo in upa, da s svojimi ravnanji daje zgled ostalim državljanom Slovenije. "Upam, da vsi v najkrajšem možnem času pristopijo k cepljenju, kajti kot sem že poudaril, je pomembno predvsem kdaj bomo dosegli 70-odstotkov. Vrh četrtega vala bo začetek oktobra," je dejal. "Vsakič ko delaš s pacientom, ki ima hud potek covida, je odgovor vedno enak. V življenju narediš veliko napak in ta je ena od tistih," je dejal koordinator za covidne bolniške postelje Robert Carotta in vse še enkrat pozval k cepljenju.