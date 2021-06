Tudi pri starejših od 60 let naj bi se izogibali cepljenju z AstraZeneco

Cavaleri je več let raziskoval in razvijal protibakterijska zdravila, zdravila proti tuberkulozi in protiglivična zdravila. Devet let je zaposlen pri Emi, najprej kot znanstveni svetovalec za cepiva in sredstva proti okužbam, kasneje pa kot koordinator regulativnih dejavnosti na teh področjih.

Zdaj ocenjuje, da bi bila prekinitev cepljenja z AstraZeneco pravilna odločitev zaradi možnosti sicer redkega zapleta s krvnimi strdki po cepljenju s tem cepivom.

EMA sicer uradno cepivo označuje kot varno za vse starostne skupine, a po nekaj primerih krvnih strdkov pri mlajših, še posebej ženskah, se je veliko držav odločilo, da cepivo uporablja le pri starejših od 50, še pogosteje pa starejših od 60 ali 65 let.

"V kontekstu pandemije je bilo naše stališče takšno, da so prednosti cepljenja večje od možnih zapletov v vseh starostnih skupinah," je po poročanju Reutersa dejal za La Stampo. Ker pa se pandemija umirja, mlajši pa so v manjši nevarnosti, da bodo imeli hud potek covida, strokovnjak meni, da bi bilo bolje, da se ljudje cepijo z mRNA cepivi kot sta cepivi družb Moderna in Pfizer-BioNTech. Kot je dodal bi vektorsko cepivo družbe Johnson & Johnson, pri katerem zadostuje en odmerek, bolj priporočil starejšim od 60 let.