Cepljenje z mRNK-cepivi ne predstavlja tveganja za nosečnice

Analiza na podlagi več raziskav, v katere je bilo vključenih okoli 65.000 žensk v različnem obdobju nosečnosti, ni pokazala znakov večjega tveganja za zaplete pri nosečnosti, kot je splav ali prezgodnji porod zaradi uporabe omenjenega cepiva, je danes sporočila EMA. Odmerki cepiva so zagotovili tudi večjo zaščito pred hospitalizacijo in smrtjo, zlasti v pozni nosečnosti, so še navedli. Čeprav je agencija, ki ima sedež v Amsterdamu, priznala nekatere omejitve pri podatkih, je hkrati zagotovila, da so rezultati konsistentni v vseh raziskavah.

EMA je pri tem še navedla, da so koristi cepiva mRNK proti covidu-19 med nosečnostjo večje od morebitnih tveganj za bodoče matere in nerojene otroke.

Agencija je še sporočila, da bo pregledala podatke še za druga odobrena cepiva, ko bodo ti na voljo.